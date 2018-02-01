Müziğin rahatsız büyücüsü: King Krule

Asıl adı Archy Ivan Marshall. Çocukluğunun büyük kısmı düzene uyum sağlayamamakla geçmiş. Özellikle okula gitmek zorlandığı bir konu. Odasında saklanıp okuldan kaçmakla geçiyor ilk yılları. Kostüm ve dekor tasarımcısı annesi konuyla ilgili daha rahat olsa da babasının kendisini sırtına alıp okula götürdüğünü hatırlıyor. Kardeşiyle beraber annesiyle yaşıyorlar o yıllarda, babasıyla da hafta sonları görüşüyor. Bir süre evde eğitim görüyor, sonra Brit School’a gidip müzik çalışmaya başladığında okul hayatı biraz daha rahatlıyor. Çeşitli doktorlar, psikiyatrlar, testler çocukluğunun rutinleri arasında. Tüm bunlar bir yana 8 yaşında ilk bestesini yapıyor. 12 yaşında ilk ‘iyi parça’sını mahalledeki pub’da herkese çalıyor.

Depresyon ve uykusuzluktan mustarip King Krule, müzik kariyerine 2010’da Zoo Kid adıyla başlıyor. İlk kaydı ‘Quality’ ama asıl bir sonraki ‘U.F.O.W.A.V.E.’ ilgi görüyor. Bir yıl sonra, bugün de kullandığı King Krule adını alıyor, ismin ilham kaynağı Elvis Presley filmi ‘King Creole’. 2013’te King Krule olarak ilk albümünü çıkarıyor: ‘6 Feet Beneath The Moon’. Bu albümle, henüz 19 yaşındayken Londra’nın underground müzik çevrelerinde adından söz ettiriyor.

Aralık 2015’te ise kendi adıyla, Archy Marshall olarak bir albüm çıkarıyor: ‘A New Place 2 Drown’. Albümde kardeşi Jack Marshall’la beraber çalışıyorlar. ‘A New Place 2 Drown’, 12 parça, görsel sanatlar ve yazıdan oluşan 208 sayfalık bir kitap ve 10 dakikalık bir belgeselden oluşuyor. Hem göze hem kulağa hitap eden bir iş çıkarmak için bunu hazırladıklarını söylüyor Archy Marshall.

Ve dört yıl aradan sonra 2017’de ‘The Ooz’ isimli son albümü yayımlanıyor. İstanbul konseri de bu albüm turnesinin bir ayağı. Punk caz, trip hop, post punk, neo soul, grunge, dark wave... İlle müziğine isim vermek istiyorsanız, bunlarla tarife başlayabiliriz. Pitchfork ise ‘The Ooz’u 2017’nin en iyi rock albümü olarak ilan etti bile. Yaptığı müzik, türler arasında geçişleri, kafasının içini ve ruhunu yansıtması, hepsi çok etkileyici olsa da sesinin eserlerine kattığı doygunluk hissini de göz ardı etmemek lazım. 23 yaşının çok daha ötesinde anlatmak istedikleri...

“Bizi insan yapan koşulsuz, değişmez güçlerin varlığı albümü bir araya getiren” diye anlatıyor Marshall, albümden konuşurken... “Bilinçsizce yaptığımız her şey -tükürüğün, çişin, tırnakların, sakalın... Hiç düşünmediğin bir sürü şey yapıyorsun... Devamlı bunları üretiyorsun...” King Krule olarak çıkardığı albümü ‘The Ooz’, Marshall’ın kendi bilinçaltıyla mücadelesinde bir kesit.

‘The Ooz’, Marshall’ın ailesi, geçmişi, köklerine yolculuğu aslında. Ve bir İspanyol kıza duyduğu aşkıyla, hayata geçiyor, “Bu kızın albümü yaratmamı sağladığını söyleyebilirim.” ‘Bermondsey Bosom’, hem İngilizce hem İspanyolca sözlerle albümde iki kere duyuluyor. (Right) versiyonunda sözleri babası okuyor. ‘Half Man Half Shark’ da babasının gençlik yıllarında bestelediği bir parçaya gönderme yapıyor. ‘Dum Surfer’, ‘Slush Puppy’, ‘Czech One’, ‘Vidual’ ve tabii ki ‘The Ooz’ albümün dikkat çekenleri...

King Krule, Garanti Caz Yeşili kapsamında 7 ve 8 Şubat saat 21.30'da Salon İKSV'de.