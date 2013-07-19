Mutfak101 Viplay’de!

Hürriyet’in yeni video portali Viplay çatısı altında, Knorr ve İyiyemek iş birliğinde hayata geçirilen Mutfak 101 projesi, yemek tutkunlarının yeni adresi olacak, hatta yemek yapmayı sevmeyenleri bile baştan çıkaracak.



A’dan Z’ye mutfak eğitimi, temel, teknik, uygulama ve leziz yemek tarifleri; ünlü aşçıların keyifli sunumu ile viplay.com/mutfak101 adresinde.

Değme aşçılara taş çıkarmak için ister akıllı telefondan, ister tabletten, ister bilgisayardan bağlanın. Et seçerken dikkat edilmesi gerekenlerden, rafadan yumurta yapmanın inceliklerine; taze balığı anlamanın yollarından, yöresel pilav çeşitlerine.. Kısacası mutfakla ilgili aradığınız her şey Knorr iş birliğinde, Mutfak 101’de.



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