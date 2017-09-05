MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Musk: Yapay zeka üçüncü dünya savaşı çıkartır!

    Musk: Yapay zeka üçüncü dünya savaşı çıkartır!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 08:22

    PayPal, Tesla ve SpaceX gibi şirketleri bir araya getiren milyarder girişimci Elon Musk, yapay zekanın (AI) insanlığın varlığına tehdit oluşturduğunu bir kez daha belirtti.Kaynak: Musk: 3. Dünya Savaşı'na yapay zeka sebep olabilir.

    PayPal, Tesla ve SpaceX gibi şirketleri bir araya getiren milyarder girişimci Elon Musk, yapay zekanın (AI) insanlığın varlığına tehdit oluşturduğunu bir kez daha belirtti.Musk’ın Twitter üzerinden “Başlıyor” diye yaptığı bu açıklamalara neden olan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’n yapay zekanın geleceğine ilişkin yorumlarıydı.

    Geçtiğimiz günlerde Rus cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in bir grup öğrenciye yaptığı konuşmada, "yapay zekanın sadece Rusya için değil, tüm insanlığın geleceği olduğunu" ve en iyi yapay zekaya sahip ülkenin "dünyanın hükümdarı" olacağına işaret etti.

    Bu konuşmanın ardından Musk, "Çin, Rusya ve güçlü bilgisayar bilimine sahip ülkeler. Ulusal seviyede yapay zeka üstünlüğü için bu rekabet, muhtemelen 3. Dünya Savaşı’na yol açacaktır" dedi.Kaynak: Musk: 3. Dünya Savaşı'na yapay zeka sebep olabilir.

    Etiketler: yapay zeka , teknoloji , internet , elon musk
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri