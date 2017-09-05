Musk: Yapay zeka üçüncü dünya savaşı çıkartır!

PayPal, Tesla ve SpaceX gibi şirketleri bir araya getiren milyarder girişimci Elon Musk, yapay zekanın (AI) insanlığın varlığına tehdit oluşturduğunu bir kez daha belirtti.Musk’ın Twitter üzerinden “Başlıyor” diye yaptığı bu açıklamalara neden olan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’n yapay zekanın geleceğine ilişkin yorumlarıydı.

Geçtiğimiz günlerde Rus cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in bir grup öğrenciye yaptığı konuşmada, "yapay zekanın sadece Rusya için değil, tüm insanlığın geleceği olduğunu" ve en iyi yapay zekaya sahip ülkenin "dünyanın hükümdarı" olacağına işaret etti.

Bu konuşmanın ardından Musk, "Çin, Rusya ve güçlü bilgisayar bilimine sahip ülkeler. Ulusal seviyede yapay zeka üstünlüğü için bu rekabet, muhtemelen 3. Dünya Savaşı’na yol açacaktır" dedi.Kaynak: Musk: 3. Dünya Savaşı'na yapay zeka sebep olabilir.