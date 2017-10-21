Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Münih saldırganı 33 yaşındaki Alman

    Münih saldırganı 33 yaşındaki Alman

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 16:20 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Münih kentindeki sabah saatlerinde 6 ayrı nokta bıçaklı saldırı gerçekleştiren kişinin 33 yaşındaki bir Alman vatandaşı olduğu açıklandı.

    MÜNİH Emniyet Müdürü Hubertus Andrea, düzenlediği basın toplantısında, yakalanan zanlının saldırıyı gerçekleştirdiğinden emin olduklarını söyledi. Saldırganın Münih’te oturduğu ve daha önce adam yaralama, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğunu açıklayan Andrae, zanlının konuşmak istemediğinden dolayı olayın neden gerçekleştirildiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

    TEHLİKE GEÇTİ
    Münih halkı için artık herhangi bir tehlikenin bulunmadığını ifade eden Andrae, zanlının psikolojik sorunu olduğunu varsaydıklarını ifade ederek, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
    Olaylayda 1’i kadın ve 1’i 12 yaşındaki çocuk olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığını belirten Andrae, hepsinin hafif yaralı olduğunu ve şu an polise ifade verdiklerini kaydetti.
    Andrea, yaralıların 6’sının Alman, birinin İtalyan ve birinin de Romanya vatandaşı olduğunu söyledi.
    Münih kentinde bu sabah bisikletli bir kişi 6 yerde bıçaklı saldırıda bulunmuş, kentte yoğun güvenlik önemli alan polis tarafından Otto Braun Caddesi’nde yakalanmıştı.

    Etiketler: saldırgan , Bıçak , ALMANYA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri