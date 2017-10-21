Münih saldırganı 33 yaşındaki Alman

MÜNİH Emniyet Müdürü Hubertus Andrea, düzenlediği basın toplantısında, yakalanan zanlının saldırıyı gerçekleştirdiğinden emin olduklarını söyledi. Saldırganın Münih’te oturduğu ve daha önce adam yaralama, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğunu açıklayan Andrae, zanlının konuşmak istemediğinden dolayı olayın neden gerçekleştirildiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

TEHLİKE GEÇTİ

Münih halkı için artık herhangi bir tehlikenin bulunmadığını ifade eden Andrae, zanlının psikolojik sorunu olduğunu varsaydıklarını ifade ederek, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Olaylayda 1’i kadın ve 1’i 12 yaşındaki çocuk olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığını belirten Andrae, hepsinin hafif yaralı olduğunu ve şu an polise ifade verdiklerini kaydetti.

Andrea, yaralıların 6’sının Alman, birinin İtalyan ve birinin de Romanya vatandaşı olduğunu söyledi.

Münih kentinde bu sabah bisikletli bir kişi 6 yerde bıçaklı saldırıda bulunmuş, kentte yoğun güvenlik önemli alan polis tarafından Otto Braun Caddesi’nde yakalanmıştı.