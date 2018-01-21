Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Münbiç nerede? Münbiç harita üzerinde nerede yer alıyor?

    Münbiç nerede? Münbiç harita üzerinde nerede yer alıyor?

    Hürriyet Haber
    21.01.2018 - 08:56 | Son Güncelleme:

    Münbiç nerede sorusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı operasyonun ardından merakla araştırılmaya başlandı. Münbiç'in harita üzerindeki yerini merak eden vatandaşlar, Afrin ve Türkiye ile arasındaki mesafeyi merak etti. İşte, Münbiç nerede sorusunun cevabı ve merak edilen merkezin harita üzerindeki yeri

    Münbiç nerede konusunda araştırmalar devam ediyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği ve operasyon sinyalini verdiği Münbiç, birçok kişinin merak ettiği merkez oldu. Peki, Münbiç nerede yer alıyor ve harita üzerindeki konumu neresidir? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    MÜNBİÇ HARİTA ÜZERİNDE NEREDE YER ALIYOR?

    Münbiç, Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunmaktadır. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli'ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır.

    Münbiç ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelerde bulunmuştu:

    "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz"

    Münbiç nerede Münbiç harita üzerinde nerede yer alıyor

    Etiketler: son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri