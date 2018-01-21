Münbiç nerede? Münbiç harita üzerinde nerede yer alıyor?

Münbiç nerede konusunda araştırmalar devam ediyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği ve operasyon sinyalini verdiği Münbiç, birçok kişinin merak ettiği merkez oldu. Peki, Münbiç nerede yer alıyor ve harita üzerindeki konumu neresidir? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler



MÜNBİÇ HARİTA ÜZERİNDE NEREDE YER ALIYOR?



Münbiç, Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunmaktadır. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli'ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır.



Münbiç ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelerde bulunmuştu:



"Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz"