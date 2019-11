Mükemmelliğe açılan kapı: Sur Yapı Excellence Koşuyolu

Çeyrek asırdır “en iyisini” üretmek için yaşam alanları tasarlayan Sur Yapı, yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı, yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Yatırım değeri 700 milyon TL olan Excellence Koşuyolu ile Sur Yapı özel bir yaşam vaat ediyor. Ev, İş ve alışveriş yaşamını mükemmellik anlayışıyla bir araya getiren yapısıyla değerini şimdiden kanıtlayan Excellence Koşuyolu, yalnızca ev sahibi olmak isteyenlerin yaşamlarına değil, bulunduğu bölgenin geleceğine de değer katacak.



Sur Yapı Excellence Koşuyolu Avrasya tünelinin Anadolu Yakası’nın girişinde bulunuyor. Sur Yapı’nın inşa ettiği Excellence Koşuyolu, İstanbul’da Koşuyolu’nun en değerli arazilerinden biri üzerinde yükseliyor. 57.700 metrekare inşaat alanı bulunan proje her anlamda mükemmelliği hedefleyen bir anlayışla tasarlandı. 184 daire ve 27 dükkândan oluşan Excellence Koşuyolu’nda daireler akıllı ev sistemleri ile donatılıyor. Proje içerisinde konut ve home ofislerin yanı sıra bir de alışveriş caddesi bulunuyor. Koşuyolu’nun doğal dokusuna uygun alışveriş caddesinde birbirinden ünlü cafe & restoran alanları, ünlü bir spor markasının fitness merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzu ile yürüyüş parkları da bulunuyor. Excellence Koşuyolu’nun yatırım değeri ise 700 milyon TL…



Projenin dokusu, mimarisi, lokasyonu, akıllı ev sistemleri ve malzeme seçimi “mükemmellik” çatısı altında buluşuyor. Bölgenin en değerli arazilerinden biri üzerinde yükselen Excellence Koşuyolu, yakın zamanda açılan Avrasya Tünelinin yanı başında yer alıyor. Excellence Koşuyolu’ndan Avrasya Tüneline girildiğinde Zeytinburnu - Topkapı yalnızca 15 dakika sürüyor. Aynı şekilde proje sakinlerinin Avrasya Tüneli ile Atatürk Havalimanı’na ulaşımı da çok kolay…



Excellence Koşuyolu’nun apartman bloğunda yer alan daireler geniş ailelere özel olarak tasarlandı. Apartman bloğunda yalnızca 3+1, 4+1 ve dubleks dairelerin yer aldığı projede 3+1’ler 204 - 227 m²aralığında, 4+1’ler 246 – 381 m² aralığında olup ferah bir yaşam alanı sunuyor. Proje yüksek kotta olduğu için projede bulunan daireler Kız Kulesi, Haydarpaşa, Adalar, Tarihi Yarımada ve şehir manzarasına hakim bir konumda bulunuyor.

Apartman bloğu dışındaki diğer 4 blokta ise özellikle 57 – 69 m² aralığında 1+1 ve 97 – 156 m² aralığında 2+1 az katlı daireler ve home ofisler dikkat çekiyor. Bu home ofisler sahip oldukları ayrıcalıklar ile bölgenin nitelikli ve lüks ofis talebini karşılamayı hedefliyor.



Koşuyolu’nun canlı dokusuna uygun lüks yeme içme mekanları

Excellence Koşuyolu’nda Koşuyolu semtinin çarşı dokusuna uygun tasarlanan bölgeye ve konut sahiplerine hizmet vermesi için planlanan alışveriş çarşısı da yer alıyor. Excellence Downtown adı verilen çarşı da ağırlıklı lüks markalı yeme içme mekanları, cafeler, restoran ve mağazalar bulunuyor. Projede bu kapsamda 27 ticari bölüm planlanıyor.



Excellence Koşuyolu, geleceğe uzanan bir köprü olacak, bölgeye ve sakinlerine değer katacak…

Excellence Koşuyolu’nun lokasyonu, projede kullanılan teknoloji, kaliteli malzeme seçimi, yaşayan bir proje olacak olması, içerisinde yer alan alışveriş dükkânları ile tam bir cazibe merkezi… Bu nedenle projeden ev alacaklar veya yatırım yapacaklar Excellence Koşuyolu tamamlandığında nesillerce içerisinde yaşanabilecek kalıcı ve mükemmel bir değere sahip olacaklar. İçerisinde A’dan Z’ye mükemmelliğin her detayını barındıran Excellence Koşuyolu, her geçen yıl daha da değer kazanacak niteliklere sahip. Bu nedenle de yer aldığı Koşuyolu ve Kadıköy, Üsküdar, Altunizade gibi çevre ilçe ve mahallelerin yanı sıra İstanbul genelinden büyük ilgi görmesi bekleniyor.



Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Excellence Koşuyolu ile ilgili şunları dile getirdi: “Çeyrek asırdır mükemmele ulaşma gayretiyle çalışıyoruz. Excellence Koşuyolu projemizi de geldiğimiz bugünkü Sur Yapı tecrübesi ve uzmanlığı ile ‘’Mükemmelliğe Açılan Kapı’’ olarak görüyoruz. Sur Yapı’nın tam anlamıyla çeyrek asırlık deneyimini ortaya koyduğu Excellence Koşuyolu, ev sahibi olmak isteyenlerin yeni hayatlarına başlarken arayacakları tüm detayları bir arada sunuyor. Excellence Koşuyolu, Anadolu Yakası’nın en nezih semtlerinden biri olan ve şehrin tüm imkanlarını barındıran Koşuyolu’nda yer alıyor. Huzurlu sokakları, canlı şehir dokusu ve merkezi konumuyla Excellence Koşuyolu, Avrasya Tüneli çıkışı ve Marmaray’a yakınlığı ile adeta bütün İstanbul merkezlerine bir adım uzaklıkta bulunuyor. Güçlü lokasyonu nedeniyle tüm İstanbullulardan ilgi göreceğini düşündüğümüz projemiz Avrasya Tüneli’nin yanı başında, Acıbadem metro istasyonuna 300 metre mesafede ve metrobüs gibi tüm toplu taşıma araçlarına yalnızca yürüme mesafesinde… Excellence Koşuyolu’nda İstanbul’un Tarihi Yarımada manzarası evlere konuk oluyor. Tarihi Yarımada ve Adalar manzarasına hakim proje; Batı Cephesinden Tarihi Yarımada, Güney Cephesinden Kadıköy ve Haydarpaşa, Doğu Cephesinden Adalar ve Marmara Denizi, Kuzey Cephesinden Çamlıca manzaraları ile konut sahibi olmak isteyenlere harika bir İstanbul panoraması yaşatmaya hazırlanıyor. Excellence Koşuyolu ile bölgenin değerine değer katacak, samimi bir yaşam merkezi oluşturmaya çalıştık ve amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum” diyor.



İlk 50 konut ve Home Ofisin m²’si 15.000 TL den satışta!

Konut seferberliği kapsamında bu çok özel proje için büyük fedakarlıkta bulunduklarını belirten Altan Elmas ‘’Bölgede fiyatlar Avrasya Tünelinin açılması ile %30 lara varan oranda arttı. Biz ise sadece 184 konutun bulunduğu Sur Yapı Excellence Koşuyolu projemizi konut seferberliği kampanyasına dahil ettik. 25 Bin TL ye yaklaşan m² fiyatlarının bulunduğu bölgede ilk 50 konut için m² sini 15.000 TL den satışa sunma kararı alarak önemli bir fırsat sunduk. Üstelik konut seferberliği kapsamında ‘’Olur Olur Bal Gibi Olur ‘’ kampanyamızın 0 faiz 0 peşinatlı ve 20 yıla varan vade seçenekleri de geçerli olacak‘’ dedi.



Koşuyolu Excellence projesi hakkında bilgi veren Altan Elmas ‘’Excellence Koşuyolu projemizde 22 katlı bir apartman bloğunda büyük, manzaralı 4+1, 3+1 ve geniş dubleksler bulunuyor. Az katlı ve çarşı ile iç içe diğer 4 blokta ise bölgenin merkezi konumunu da göz önünde bulundurarak 1+1, 2+1 ve dubleks home ofisler tasarladık.’’ dedi.



Akıllı evler ile konforlu yaşam:

Excellence Koşuyolu Akıllı Ev sistemleri ile güçlü teknolojik alt yapısını da gözler önüne seriyor. Akıllı Ev sistemiyle lambaların veya musluğun açık kalması sorunu ortadan kalkacak. Hırsız alarm butonu evdeyken ya da dışarıdayken aktif hale getirilebilecek. Ayrıca evler perde ve benzeri aksesuarların otomasyona bağlanacak şekilde tüm gerekli alt yapı hazırlanmış şekilde teslim edilecek. Bütün odaların aydınlatmaları, dairenin ısınması ve soğuması uzaktan kumanda edilebilecek.



Bu imkanların yanı sıra nöbetçi eczane, hava durumu, trafik durumu vs. gibi bilgiler Akıllı Ev sisteminin yer aldığı panelden takip edilebilecek. Dairelere giriş ise anahtar ya da parmak izi ile yapılırken, dairelerden uzun süreli çıkışlarda panelde yer alan çıkış moduyla bütün elektrik ve mekanik sistemler devre dışı bırakılabilecek.



Excellence Koşuyolu’nda Akıllı Evlerinde concierge ve interkom hizmeti de verilecek. Intercom aracılığı ile daireler kendi aralarında ya da resepsiyonla görüntülü görüşebilecekler. Evde yokken gelen misafirin bıraktığı mesajla kim olduğu öğrenilebilecek, sosyal tesislerden resepsiyonla görüşmek mümkün olacak.



Excellence Koşuyolu’nda mükemmelliği hedefleyen sosyal ve yaşam alanları:

Excellence Koşuyolu sosyal tesisleri ile de lüksü sakinlerinin ayağına getiriyor. Fitness, Sauna, Türk Hamamı, Buhar Odası, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları, Lounge Alanlar, Aktivite Alanları, Çocuk Oyun Alanı ve SPA ile dinginliğin ve huzurun en keyifli hali Excellence Koşuyolu ile Koşuyolu’na taşınıyor. Excellence Koşuyolu evlerinde yazın güneşin keyfini yaşatacak teraslar ve geniş balkonlar bulunuyor. Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları günlük hayatın stresini geride bırakmayı sağlarken alışveriş caddesindeki mağazalar ve kafeler hayata kolaylık ve keyif katıyor.



İstanbul’da Anadolu Yakası’nın Merkezi Bölgesi:

Excellence Koşuyolu şehrin merkezinde, sosyal hayatın tam da içinde yer alıyor. Sur Yapı’nın ustalık eseri Excellence Koşuyolu’nda İstanbul’un etkileyici silüeti de evlere konuk oluyor. Tarihi Yarımada ve Adalar manzarası tüm güzelliği ile gözler önüne serilirken, Excellence Koşuyolu evlerinin kapıları Koşuyolu’nun tarihe tanıklık etmiş sokaklarına, konsept kafelerine ve doğa harikası parklarına açılıyor.



Merkezi konumuyla dikkat çeken proje Kadıköy ilçesi sınırlarında olmasının yanı sıra, Anadolu Yakası’nın en önemli ve tarihi ilçelerinden Üsküdar’a da komşu bir konumda yer alıyor. Projenin ulaşım olanakları da en önemli avantajları arasında yer alıyor. Kadıköy – Kartal metrosunun Acıbadem istasyonuna yakınlığı ile dikkat çeken projeden Anadolu Yakası’nda birçok noktaya ulaşım kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Excellence Koşuyolu sakinleri Marmaray’ın başlangıç durağı olan Ayrılık Çeşmesi durağına yakın olmakla birlikte Avrupa Yakası’na geçerken de Marmaray’ı kolaylıkla kullanabilme imkanına sahip…



Excellence Koşuyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, Alışveriş Merkezlerine, Bağdat Caddesi’nden sahil yoluna kadar birçok önemli noktanın da hemen yanı başında konumlanıyor.



Sur Yapı Excellence Koşuyolu Satış Ofisi



Acıbadem Mahallesi Dostozan Sokak No:1 Koşuyolu Kadıköy İstanbul



Detaylı Bilgi İçin: www.excellencekosuyolu.com.tr / 444 5 787



İlandır