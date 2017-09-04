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    Muhtar, Bakan Özlü'yü kızdırdı: Herkes kendi işine bakacak

    İHA
    04.09.2017 - 08:14 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 08:31

    Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir muhtarın hayvan barınağına karşı çıktığı sorusu sonrası sinirlenerek, "Herkes kendi işine bakacak" dedi.

    Kurban Bayramı nedeniyle Düzce'nin Akçakoca ilçesine giden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerel bir gazetecinin, bir muhtarın hayvan barınağına karşı çıktığı sorusuna kızdı.

    Bakan Özlü, "Herkes işine bakacak. Muhtarsa köyde yapacakları işine bakacak. Belediye başkanı ise başkanı bulunduğu il veya ilçenin sorunlarına bakacak. Vali ise valinin sorumlu olduğu alandaki işlere bakacak’’ dedi.

    Özlü şöyle devam etti:

    "Söylediğiniz sorun muhtarların işi değil herkes kendi işine bakacak. Durum Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliği arasında bir konudur. Valimiz ilgili arkadaşları çağıracak ve onları bilgilendirecek. Bakın yanımızda bir Kocaeli var yakınımızda modern bir hayvan yaşam alanı yapmışlar. Resimleri de var. Hatta bazı arkadaşlarımız, 'buraya Karadeniz'de yaşayan bütün köpekleri getirelim. Saçma bir durum, böyle bir şey olur mu?' dedim. Düzce’deki sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu muhtarların işi değil. Valinin işidir. Kendisiyle konuştum. Herkes kendi işini yapsın"

    Etiketler: faruk özlü , barınak sorusu , düzce
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