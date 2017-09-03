Rektör Ünal’ı anne ve babasıyla kapıda karşılayan Altuğ Özışık, tedavi süreci ve son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Özel ziyaret sonrası Hürriyet’e konuşan Rektör Ünal, “Aile çok hassas bir dönemden geçiyor. Buna rağmen Altuğ’un neşeli hali beni çok şaşırttı ve sevindirdi. Bana gelecekteki hayallerini anlattı, teknoloji konusuna odaklanacağını söyledi. “Mühendis olmak istiyorum Mustafa amca” deyince inan çok duygulandım” dedi.

‘AİLESİ DESTEKLİYOR’

“Altuğ çok hareketli bir çocuk” diyen Ünal, “Ziyaret esnasında sanki o kazayı geçirmemiş gibiydi. Kendisi çok güler yüzlü. Hiçbir depresyon belirtisi yok. Okulunu, arkadaşlarını özlediğini söylüyor. Anne babası da kendisini destekliyor. Keşke bu olay hiç yaşanmamış olsaydı ancak bazı olayların önüne geçemiyorsunuz” diye konuştu.

BİYONİK EL FİKRİ

Altuğ Özışık’a yönelik uygulanan tedavi programının henüz sona ermediğini kaydeden Ünal, şöyle devam etti: “Altuğ’un hayallerine ulaştırmak için biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben sürekli Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızla bu konuyu konuşuyorum. Nakil konusu şu an gündemde değil ancak bir takım yeni teknolojilerden (Biyonik el) yararlanılabilir diye düşünüyorum, araştıracağız.”

‘ALTUĞ ÇOK İYİ DURUMDA’

Ziyaretten hemen önce Hürriyet’e konuşan baba Tuncay Özışık ise şöyle dedi: “Altuğ’un zarar görmemesi için medyadan uzak durmaya çalışıyoruz. Özellikle fotoğraf konusuna hassasız. Tabi bizim için de zor bir süreç. Bundan sonraki gelişmeleri yetkili kurumlar zaman zaman paylaşıyor. Altuğ çok iyi durumda. Normal hayatına devam ediyor. Okulu için hazırlık yapıyor. Biz de kendisine her türlü desteği sağlıyoruz, sağlayacağız.”