Muğla'daki orman yangını etkisini tekrar artırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın yeniden şiddetini artırmasıyla Zeytinköy Mahallesi'nin tamamına yayıldı.



Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan ve Zeytinköy Mahallesine sıçrayan orman yangını, dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı. Yangın rüzgarın yeniden etkisini artırmasıyla Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını sardı.











Bölgede çalışma yürüten orman işçileri, vatandaşlar ve basın mensupları, bir anda yükselen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtularak, köyden uzaklaşmaya başladı. Köyü terk etmek istemeyen ve hayvanlarını kurtarmaya çalışan bazı vatandaşlar ise jandarma ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı.



Kontrol altına alınamayan yangına, şiddetli rüzgar ve alevlerin yükselmesi nedeniyle ekipler müdahale etmekte güçlük çekiyor.



Bölgede bulunan vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından Dağpınar köyüne getirildi.



