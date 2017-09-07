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    Muğla'daki orman yangını etkisini tekrar artırdı

    AA
    07.09.2017 - 02:01 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 02:05

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını etkisini halen devam ettiriyor. Dün geç saatlerde rüzgarın etkisini kaybetmesiyle kısmen kontrol altına alınan yangın gece yarısı saatlerinde rüzgarın etkisini tekrar artırmasıyla büyüyerek Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını sardı.

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    • Muğlada orman yangını: Yaralılar var, evler boşaltılıyor
    • Muğlada orman yangını: Yaralılar var, evler boşaltılıyor
    • Muğlada orman yangını: Yaralılar var, evler boşaltılıyor
    • Muğlada orman yangını: Yaralılar var, evler boşaltılıyor

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın yeniden şiddetini artırmasıyla Zeytinköy Mahallesi'nin tamamına yayıldı.

    Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan ve Zeytinköy Mahallesine sıçrayan orman yangını, dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı. Yangın rüzgarın yeniden etkisini artırmasıyla Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını sardı.

    Muğladaki orman yangını etkisini tekrar artırdı

    Muğladaki orman yangını etkisini tekrar artırdı

    Bölgede çalışma yürüten orman işçileri, vatandaşlar ve basın mensupları, bir anda yükselen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtularak, köyden uzaklaşmaya başladı. Köyü terk etmek istemeyen ve hayvanlarını kurtarmaya çalışan bazı vatandaşlar ise jandarma ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı.

    Kontrol altına alınamayan yangına, şiddetli rüzgar ve alevlerin yükselmesi nedeniyle ekipler müdahale etmekte güçlük çekiyor.

    Bölgede bulunan vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından Dağpınar köyüne getirildi.

    Orman yangını... Göz gözü görmüyor, evler boşaltılıyor... Yaralılar var...Orman yangını... Göz gözü görmüyor, evler boşaltılıyor... Yaralılar var...

     

    Etiketler: Muğla , orman yangını , orman yangınları
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