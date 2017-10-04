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    Muğla'da jandarma ve polisten ortak operasyon! Böyle gözaltına alındılar

    Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
    04.10.2017 - 12:05 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seydikemer kırsalında PKK’lı oldukları değerlendirilen 4 kişilik bir grubun dolaştığını belirleyip, yaklaşık 10 gün önce arama-tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı bölgedeki arama- tarama çalışması sürerken, bugün şüphelilerin Seydikemer- Kaş karayolunun Letoon Antik Kenti’ne 10 kilometre mesafedeki Kumluova- Karadere Kavşağı’ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı.

    ÇEMBERE ALINDILAR

    Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, PKK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı. Şüphelilerin otomobile binmesini ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp, otomobili durdurdu. Otomobildeki 7 kişi indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı. Ardından 7 şüpheli operasyona destek veren polislere teslim edilip, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

    Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde herhangi bir silah bulunup, bulunmadığı konusunda ise açıklama yapılmadı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ise çekiciye yüklenerek detaylı inceleme yapılmak üzere polis tarafından götürüldü. Operasyon sırasında yoldan geçenler tarafından çekildiği ileri sürülen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

     

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    Etiketler: MUĞLA , terörle mücadele , Gözaltı
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