Muayeneye getirilen mahkûm öldürüldü!

Mahkûm Abdullah Gülle, bugün öğle saatlerinde sağlık sorunları nedeniyle Şebinkarahisar Yarı Açık Cezaevi'nden Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane içindede asansöre bineceği sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan Gülle, vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek hayatını kaybetti. Olay yerinde 14 boş kovan saptandı. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T. isimli şahıs güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınırken, olayın geçmişe dayalı kan davası nedeniyle işlendiği öğrenildi.