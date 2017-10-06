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    Moskova'da kabus sürüyor! Yine bomba ihbarı

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün 35 adet bomba ihbarı yapıldı. Şehirde 45 bin kişi tahliye edildi.

    Moskova'da bugün yapılan bomba ihbarı sayısı 35'i bulurken şehirde yaklaşık 45 bin kişi tahliye edildi. Bomba ihbarlarının okullar, kreşler,belediye binaları ve toplu taşıma araçları için geldiği kaydedildi.

    11 Eylülden bu yana çok sayıda Rus şehirlerde okullar, AVM'ler ve idari binalar için kimliği bilinmeyen kişiler sürekli olarak telefon üzerinde bomba ihbarları yapıyor. İhbarların doğru çıkmamasına rağmen binalar boşaltılarak binlerce kişi tahliye edildi.

    Moskova polisinin bomba imha birimleri eğitimli köpeklerle kontrollere devam ettiği duyuruldu.

    Etiketler: Moskova , RUSYA , bomba
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