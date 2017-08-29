MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Morga böyle geldi... Bu acıya yürek dayanmaz

    Morga böyle geldi... Bu acıya yürek dayanmaz

    İHA
    29.08.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 16:11

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı’nın cenazesi babası tarafından alındı. Baba, yaşına göre boyu uzun olduğu için yetişkin tabutuna konulan minik Atakan'ın bedeni zarar görmesin diye yastık ve minder getirdi. Acılı babanın oğlunun cenazesini alırken feryatları ise yürekleri dağladı. 

    Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün meydana gelen olayda, tatil yapmak için geldikleri otelde girdiği havuzda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı’nın cenazesi, otopsinin ardından babası Ersin Arı (40) tarafından alındı. Cenaze alınmadan önce baba Ersin Arı, oğlunun cenazesinin altına konulması için yastık ile minder getirdi. Arı'nın yastık ve mindere sımsıkı sarıldığı gözlenirken, anne Hatice Arı ile küçük kızı Beyza Emine morgun yakınına gelemedi. 

    Morga böyle geldi... Bu acıya yürek dayanmaz

    5 yıldızlı otelde kahreden ölüm5 yıldızlı otelde kahreden ölüm

    "ZATEN UZUN BOYLUYDUN OĞLUM" 

    Acılı baba bir an olsun morgdan ayrılmazken, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının teselli ettiği babanın, oğlunun cenazesini gördüğünde ise feryatları yürekleri dağladı. Zor ayakta duran acılı baba, yetişkinler için hazırlanan tabuta konulan minik Atakan’ın cansız bedeni cenaze aracına alınırken, "Zaten uzun boyluydun oğlum" diyerek seslendi. 

    Morga böyle geldi... Bu acıya yürek dayanmaz

    Birinci sınıfa bu yıl başlayacağı öğrenilen minik Atakan’ın cansız bedeni, yarın Eskişehir Yusuflar Mahallesi’nde toprağa verilecek.

     

    Etiketler: Yiğit Atakan Arı , havuzda boğulma , manavgat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri