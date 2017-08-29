Morga böyle geldi... Bu acıya yürek dayanmaz

Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün meydana gelen olayda, tatil yapmak için geldikleri otelde girdiği havuzda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı’nın cenazesi, otopsinin ardından babası Ersin Arı (40) tarafından alındı. Cenaze alınmadan önce baba Ersin Arı, oğlunun cenazesinin altına konulması için yastık ile minder getirdi. Arı'nın yastık ve mindere sımsıkı sarıldığı gözlenirken, anne Hatice Arı ile küçük kızı Beyza Emine morgun yakınına gelemedi.

"ZATEN UZUN BOYLUYDUN OĞLUM"

Acılı baba bir an olsun morgdan ayrılmazken, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının teselli ettiği babanın, oğlunun cenazesini gördüğünde ise feryatları yürekleri dağladı. Zor ayakta duran acılı baba, yetişkinler için hazırlanan tabuta konulan minik Atakan’ın cansız bedeni cenaze aracına alınırken, "Zaten uzun boyluydun oğlum" diyerek seslendi.

Birinci sınıfa bu yıl başlayacağı öğrenilen minik Atakan’ın cansız bedeni, yarın Eskişehir Yusuflar Mahallesi’nde toprağa verilecek.