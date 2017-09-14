Moda haftasında İstanbul sergisi

LONDRA’da Waterloo Köprüsü’nün doğusundaki Thames Nehri’ne bakan görkemli Somerset House de, defile öncesi İngiliz sanatçı ‘Thomas Allom’un Gözünden İstanbul ve Türkiye’ adlı gravür sergisi açılacak. Sergiden sonra modacı Zeynep Kartal, aynı salonda tasarımlarını tanıtacak. 1800’lü yıllarda Avrupa’dan Anadolu’ya seyahat eden en önemli gravür sanatçılarından olan mimar Allom’a ait sergi, Kartal’ın tasarımlarını görmeye gelen yabancı misafirler ve kültür hayatındaki kanaat önderlerine, İstanbul’u bu defa İngiliz bir sanatçının gözünden tanıtmayı amaçlıyor.





Modacı Kartal geçen yılki Moda Haftası’nda da 15 Temmuz temalı sergi ile darbe girişimi karşısında kahramanca direnen Türk milletinin sesini moda ve sanat aracılığı ile dünyaya duyurmuştu.