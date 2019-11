Mobil dünya hakkında her şey

LOLLİPOP YARIŞI

Akıllı telefon üreticileri, 2015’in ilk modellerini Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (Mobile World Congress) öncesinde tanıttı. Android 5.0 Lollipop işletim sistemiyle gelen yeni modeller baştan aşağıya yenilendi.



TEKNOLOJİ devleri, modelleriyle 2015 yılının en büyük hamlesini yaptı. İspanya’nın Barselona şehrinde başlayan Dünya Mobil Kongresi (Mobile World Congress) öncesinde HTC, Samsung, Microsoft, Huawei gibi teknoloji devleri, tamamen yenilenmiş akıllı telefon modellerini tanıttı. Tasarım, ekran ve Google’ın yeni akıllı telefon işletim sistemi Android 5.0 Lollipop ile gelecek olan son model akıllı telefonlar, hem teknoloji devlerinin hem de Android’in pazar payında büyük rol oynayacak.



SİSTEM DEĞİŞİYOR

Android 5.0 Lollipop ile gelen akıllı telefonlar arasında geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon pazarın büyük paylar almayı başaran HTC One M9, Samsung Galaxy S6 ve Sony Xperia Z4 bulunuyor. Android 5.0 Lollipop ile beraber yeni akıllı telefonların işletim sistemi hem görsel hem de fonksiyonları bakımından baştan aşağıya yenileniyor. Akıllı telefonlara hız katacak yeni Android 5.0 Lollipop, yazılım mimarisi bakımından dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanımı hızlanan ve yeni akıllı telefonların donanımlarını en performanslı şekilde kullanılmasını sağlayan Android 5.0 Lollipop, aynı zamanda şarj ömrünü de uzatacak.



GÜCÜNE GÜÇ KATTI

HTC, uzun zamandan beri beklenen amiral gemisi akıllı telefon modeli HTC One serisinin yeni üyesini tanıttı. HTC One M9 adındaki yeni akıllı telefon modeli hem özellikleri hem de tasarımıyla önümüzdeki dönemlerde dikkat çeken akıllı telefonlar arasında yer alacak. 5 inç büyüklüğündeki ekranla kullanıcılara sunulan HTC One M9, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki Super LCD3 ekran teknolojisini kullanıyor. One M9, Full HD ekranı ile performans konusunda Quad HD ekran kullanan rakiplerine kıyasla daha yüksek bir performansa sahip durumda. En iyi işlemcilerden birini kullanan yeni akıllı telefon modeli, 8 çekirdekli 64 bit desteği bulunuyor. 3 GB RAM’ı bulunan model 32 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca microSD kart ile bu hafızayı 128 GB’a kadar çıkarabilmek mümkün.



ULTRA SELFIE

Ultrapiksel teknolojisi kullanan kamera modeliyle sunulan HTC One M9, selfie çekimlerinde başarılı sonuçlar veriyor. Cihazın arka kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğünde çekim yapabiliyor. 4K video desteği sunan HTC’nin yeni kamerası ayrıca çizilmelere karşı safir cam ile dayanıklılık kazanmış. Öte yandan HTC One M9’da ‘fırçalanmış metal’ olarak adlandırılan bir tasarım kullanıldı. Akıllı telefon Android’in son sürümü olan Android 5.0 Lollipop işletim sistemine sahip. Bu işletim sistemi üzerinde ise HTC tarafından özel olarak geliştirilmiş ‘Sense 7.0’ adındaki arayüz bulunuyor.



SANAL GERÇEKLİK

HTC, oyun devi Valve işbirliği yaparak HTC Vive adında sanal gerçeklik gözlüğü tanıttı. El hareketlerini takip eden özel sensörler bulunduran HTC Vive, 9 farklı oyun stüdyosunun oyunlarını destekliyor. Oyunların yanı sıra Google ile işbirliği yapan HTC, arama motoru ve haritalar gibi birçok servisi sanal gerçeklik gözlüğü ile sunuyor. Sinema filmleri de HTC Vive ile kullanıcılara sunulacak.



7 İNÇLİK DEV EKRAN

AKILLI telefonların ekranları her geçen gün büyümeye devam ederken Çinli Huawei 7 inçlik yeni modeliyle çıtayı biraz daha yukarı çekti. Huawei MediaPad X2 adındaki akıllı cihaz aslında bir tablet. Ancak Huawei’nin bu tablete koyduğu telefon özelliği ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Android 5.0 Lollipop işletim sistemiyle gelen cihaz, 8 çekirdekli 2 Ghz işlemci, 13 megapiksel kamera ve 5000 mAh batarya ile dikkat çekiyor. Huawei’nin diğer modeli ise Ascend Mate2 6.1 inçlik ekranla kullanıcılara sunulan telefon, 4 çekirdekli 1.6 Ghz işlemci 2 GB ram özelliklerine sahip.



YERLİ FİKİRLER DÜNYA LİGİNDE

VODAFONE’UN Kasım 2014’te tanıttığı ve Türkiye’deki girişimci ekosistemine yılda toplam 5 milyon TL’lik destek sağlayacağı program kapsamında üç yerli şirket, yatırım alarak Londra’da ofis açtı. Bu projeler arasında Twitter’a benzeyen şekilde kullanıcıların seslerini paylaşabileceği sosyal medya sitesi Whispto, kişiselleştirilmiş haber kaynakları yaratan Newsfeedhub ve e-ticaret siteleri için kullanıcılara öze içerik sunan Segmentify yer alıyor. Mobil Dünya Kongresi 2015 öncesi dşüzenlen toplantıda paylaşılan rakamlara göre 1 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılan ilk 4 aylık dönemde 300’e yakın başvuru yapıldı ve 18 projeye destek verildi. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyük potansiyel vaat ettiğini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, araştırmaların her 100 kişiden 32’si önümüzdeki 3 yılda girişimcilik faaliyetinde bulunmayı planladığını söyledi. Buruk, “Ülkemizde sürdürülebilir inovasyon başarısı için girişimcinin desteklenmesi ve genç neslin girişimleriyle ülke ekonomisine dahil edilmesinin Türkiye için önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu kapsamda, Vodafone FikirÇarkı Girişimcilik Programı kapsamında dijital fikirleri olan genç girişimciler için yılda toplam 5 milyon TL’lik maddi destek sağlayacağız” dedi.



İŞLER DÜNYAYA AÇILACAK

Türkiye’deki genç beyinlerin sahip olduğu dijital fikirleri duymak, toplamak ve desteklemek amacıyla geliştirdikleri Vodafone FikirÇarkı Girişimcilik Programı’nın girişimcilerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Ender Buruk, şöyle konuştu: “Girişimcilerin melek yatırımcı ihtiyaçlarının yanı sıra giderek gelişen vizyonlarına şahit olduk. Özellikle girişimcilerin yaptıkları işleri ‘dünyaya açma’ konusunda şirketimizin global gücünden destek alma talepleri öne çıktı.”