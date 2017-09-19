‘Mistik Bahçe’ İstanbul sergisiyle başladı

DEFİLEYE ev sahipliği yapan Somerset House’un girişini, ünlü İngiliz mimar Thomas Allom’un İstanbul ziyareti sırasında gizemine kapılıp resmettiği Yedikule Surları, Kapalıçarşı ve Süleymaniye Camii gibi simgesel yapıların aralarında bulunduğu 20 gravürden oluşan sergi süsledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yollarının desteğiyle düzenlenen ‘Mistik Bahçe’ adlı defilede podyuma çıkan 15 manken, 30 elbiseyi tanıttı. Defileyi izlemeye gelenler 250 kişilik salona sığmayınca, aynı gece ikinci bir defile düzenlendi.

Kartal’ın yeni tasarımlarında tül üzerine inci ve çiçek motifler işlediği, klasik renkler siyah ve beyazın yanı sıra, sarı, kırmızı, bebek mavisi ve krem gibi yaz renkleri kullanarak koleksiyonunu oluşturduğu görüldü.

Defilenin izleyicileri arasında Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç’in eşi Esra Bilgiç, Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, Manchester milletvekili Yasmin Qureshi, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Londra Kültür Turizm ve Tanıtma Müşavirliği yetkilileri Ümit Bozdağ ve Fatoş Şahin, Londra Yunus Emre Direktörü Mehmet Karakuş, MÜSİAD (UK) Başkanı Uğur Yılmaz, Nuri Bulgurcu ve Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül de katıldı.

Yoğun ilgi gören defilenin finalinde Zeynep Kartal, podyuma çıkarak davetlileri selamladı.













