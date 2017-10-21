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    Mısır'da polis konvoyuna saldırı: En az 50 ölü

    DW Türkçe
    21.10.2017 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Mısır’da güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda en az 50 polis ve asker hayatını kaybetti.

    Mısır'da güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma akşamı ihbar alınan bir eve baskın düzenlemek üzere yolda olan polis ve askerlerden oluşan konvoy, pusuya düşürüldü ve silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik birimleri ve doktorlardan edinilen bilgiye göre saldırıda en az 50 güvenlik mensubu hayatını kaybetti. Ölenlerin 21'inin polis, 29'unun ise asker olduğu aktarıldı.

    Polis konvoyunun tahrip gücü yüksek patlayıcı ve roketlerle hedef alındığı saldırı, başkent Kahire'nin yaklaşık 300 kilometre güneybatısında bulunan Bahariya Vahası'nda gerçekleşti.

    Saldırıyı doğrulayan Mısır İçişleri Bakanlığı, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

    "HASM HAREKETİ" İDDİASI

    Yerel basına yansıyan haberlerde, saldırıyı Hasm Hareketi'nin üstlendiği iddia edildi. Ancak bu bilgi bağımsızlık kaynaklarca teyit edilemezken, AFP haber ajansı Hasm'a mâl edilen açıklamanın gerçek olmadığını bildirdi. Hasm Hareketi'nin genelde açıklamalarını yaymak için kullandığı Twitter hesabının da 2 Ekim'den bu yana aktif olmadığı görüldü.

    Hasm Hareketi, Kahire'de güvenlik ve yargı mensuplarına düzenlediği saldırılarla biliniyor. Öte yandan Mısır güvenlik güçleri, Sina Yarımadası‘nda da militanlara yönelik baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda aralarında terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin da bulunduğu iki büyük grup tespit edildiği kaydedildi.

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