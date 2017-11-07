Mimarlar odası: AKM'yi yıkmak suçtur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni AKM projesine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden itiraz geldi. Yargı yoluna gideceklerini açıklayan Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, “AKM’yi yıkıma terk etmek de yıkmak da suçtur” dedi. Muhcu projenin AKM’nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapılmasını da “Bu AKM’nin korunduğu anlamına gelmiyor” diye değerlendirdi.





Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu üyesi Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası’nın avukatlarından Can Atalay ve Sanatçılar Girişimi’nden Orhan Aydın dün bir basın toplantısı düzenleyerek AKM’nin restore edilerek aynen korunması gerektiğini belirtti.



AKM YARGI GÜVENCESİNDE

Eyüp Muhcu şunları söyledi: “Daha önce depreme karşı güvenli hale getirilerek restore edilmesi konusunda hazırlanan proje, ihalesi yapılıp uygulanmaya başlamışken, hukuki ve bilimsel dayanağı olmayan, ideolojik bir tavır içerisinde verilen talimatla durdurulmuş, böylece kamu kaynağı israf edilmiş ve ne yazık ki anıtsal yapı yıkıma terk edilmiştir.



AKM birinci grup anıtsal yapı olarak tescilli bir yapı olduğu gibi, Türkiye’nin opera binası olarak tasarlanan öz kaynaklarımızla gerçekleştirilmiş ilk ve tek yapısıdır. Taşıdığı kültürel, tarihi, yapısal ve mimari değerleri ile de başta Anayasa ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu olmak üzere koruma hukuku ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle varlığı güvence altına alınmıştır. 16 Mart 2010 tarihinde AKM’nin korunması yargı güvencesine kavuşmuş, yargı kararı ve koruma hukuku gereği AKM’nin depreme karşı güvenli hale getirilerek aslına uygun olarak restore edilmesi konusunda hazırlanan proje Koruma Kurulu tarafından onaylanarak Ocak 2010’da Beyoğlu Belediyesi tarafından ruhsata bağlanmıştır.



HUKUKİ GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ

Mimarlar Odası olarak AKM’yi koruyan bir restorasyonun tamamlanarak toplumumuzun yeniden sanatla buluşması amacıyla, koruma hukukuna aykırı bir biçimde gerçekleştirmek istenen işlemlerin durdurulması için hukuki girişimlerde bulunacağız.”



AKM’nin de dahil olduğu 1. derece tarihi eser olarak tescillenmiş yapılar, ancak koruma kurulu kararıyla ve aynen yapılmak üzere yıkılabiliyor.