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    Milyonluk tatil sona erdi! 300 valizle geldi 800 valizle gitti

    iha
    21 Ağustos 2017 - 15:29Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:47

    Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, Bodrum tatilini tamamladı. Tatilinde yaklaşık 2.5 milyon lira harcayan prensin eşyaları uçağa 2 nakliyat kamyonu ile taşındı.

    Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni olan 62 yaşındaki iş adamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum'a gelmişti.

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    150 kişilik kafileyle kraliyet ailesine ait özel jumbo uçakla Milas-Bodrum Havalimanı’na gelen Suudi prensi Konsolosluk görevlileri karşılamıştı. Tatili boyunca bisiklete binen, su sporları yapan ve Bodrum’u havadan gezen prens bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Bodrum tatilini doya doya geçiren prens geçtiğimiz gün Bodrum’dan ayrıldı. Bodrum’a 2.5 milyon lira bırakan Prens, Bodrum’un yöresel yemeklerini de tatmayı ihmal etmedi. Bir kamyon eşya ile gelen Prens, gidişinde 2 kamyon eşya götürdü.

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    Öte yandan, 300 valizle gelen prens ve ailesi yaklaşık 800 valiz ile ülkelerine dönüş yaptı. 30 bisiklet ve 2 langırt masası ise dikkatlerden kaçmadı.

     

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    Etiketler: suudi arabistan , Prens , Uçak , eşya , Tatil
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