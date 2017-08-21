Milyonluk tatil sona erdi! 300 valizle geldi 800 valizle gitti

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın yeğeni olan 62 yaşındaki iş adamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum'a gelmişti.









150 kişilik kafileyle kraliyet ailesine ait özel jumbo uçakla Milas-Bodrum Havalimanı’na gelen Suudi prensi Konsolosluk görevlileri karşılamıştı. Tatili boyunca bisiklete binen, su sporları yapan ve Bodrum’u havadan gezen prens bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Bodrum tatilini doya doya geçiren prens geçtiğimiz gün Bodrum’dan ayrıldı. Bodrum’a 2.5 milyon lira bırakan Prens, Bodrum’un yöresel yemeklerini de tatmayı ihmal etmedi. Bir kamyon eşya ile gelen Prens, gidişinde 2 kamyon eşya götürdü.









Öte yandan, 300 valizle gelen prens ve ailesi yaklaşık 800 valiz ile ülkelerine dönüş yaptı. 30 bisiklet ve 2 langırt masası ise dikkatlerden kaçmadı.

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