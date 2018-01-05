Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı, böyle görüntülendi

    Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı, böyle görüntülendi

    İHA
    05.01.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firması servis personeli Murat Tokmak, bugün işine tekrar başladı. Sabah saatlerinde iş yerinin çöplerini boşaltırken kameralara takılan Tokmak, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Şefimden laf yiyeceğim, ilaç dağıtmaya gidiyorum" dedi.

    Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak ise yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendi. Haberlerin ardından büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyleyen Tokmak, bugün sabah erken saatlerde iş yerine geldi.

    Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı, böyle görüntülendi"Ekmeğimin peşindeyim, ilaç dağıtmaya gidiyorum"

    Milyoner olduğu haberlerini gördükten sonra ikramiyenin kendisine çıkmadığını, hatta bilet dahi almadığını iddia eden Tokmak, bugün işyerinde mesaiye başlayarak çöp döktü, motorla ilaç dağıtımına çıktı.

    Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı, böyle görüntülendiBasın mensuplarına konuyla ilgili fazla açıklama yapmak istemediğini belirten Tokmak, "Ben çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Söyleyeceğimi söyledim zaten. İşime gidiyorum şefimden laf yiyeceğim, ilaç yetiştirmem lazım" ifadelerini kullandı.

    Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı, böyle görüntülendi'Bilet dahi almamıştım' demişti

    Tokmak daha önce ise bilet dahi almadığını belirterek "Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nereden yayıldı anlayamadım. Bu bilgiler nereden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığı ile konuşsunlar, bende olmadığı kesin. Eşim rahatsız olduğu için müdürümden 3 günlük izin almıştım. Müdürüm de ücretsiz izin kağıdım duruyor. Cuma günü işimin başındayım. Bilet dahi almamıştım" demişti.

    Piyango parasını bankaya yatırdı: Aylık faizi 175 bin liraPiyango parasını bankaya yatırdı: Aylık faizi 175 bin lira

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri