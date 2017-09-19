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    Milli Piyango - On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 07:35 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 07:35

    On Numara şans oyununun dün akşamki çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlendi. On Numara oyununun 789'uncu hafta çekilişi yapıldı. Çekilişte 10 bilen 4 kişi 72 bin 968 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. İşte On Numara'da bu hafta kazandıran numaralar

    On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 72 bin 968 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 118 kişi bin 649 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 956 kişi 99 lira 85'er kuruş, 7 bilen 19 bin 225 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 110 bin 138 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 155 bin 748 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

    Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Karabük Merkez, Zonguldak Alaplı, Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.Toplam 1 milyon 945 bin 796 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 775 bin 758 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 432 bin 339 lira 16 kuruş aktarıldı.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 26, 27, 31, 36, 37, 38, 47, 48, 56, 63, 67, 68 ve 75 olarak belirlendi.

    Etiketler: on numara , milli piyango , çekiliş
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