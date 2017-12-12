Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? 2018 büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yılbaşına özel olarak yapılan ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu. Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen çekilişin biletleri günler öncesinden satışa sunuldu. Vatandaşlar, seyyar satıcılarından, yetkili bayilerden veya internet üzerinden Milli Piyango yılbaşı biletlerini edinebiliyor. Peki bu yıl Milli Piyango 2018 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte çeyrek, tam ve yarım bilet fiyatları!

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ BİLETİ (ÇEYREK YARIM TAM) NE KADAR?

Tam bilet 60 TL, yarım bilet 30 TL, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.



EN ÇOK ÇEYREK BİLET SATILIYOR?

Yaklaşan 2018 için çok sayıda kişinin umudu milli piyango biletleri oldu. İzmir’de de satılmaya başlanan ve 61 milyon liralık büyük ikramiye biletlerine henüz yeterli ilgi gösterilmedi. Birçok bayi geçen yıla oranla satışların düşük olduğunu söyledi. Kredi kartıyla satış yapan bayiler tercihi oldu. Büyük ikramiyenin en çok çıktığı çeyrek bilet satışları, yarım ve tam biletlerden fazla oldu. Sürekli bilet alan vatandaşlar ise yılbaşı için seri bilet almayı tercih etti.