Michael Flynn soruşturmasında Gülen iddiası

OĞLU DA MERCEK ALTINDA

İncelemeye yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Trump’ın danışmanı olarak görevde sadece 24 gün kalan Flynn ile oğlu Michael Flynn Jr’ın dahil olduğu plan ABD’de bulunan Fethullah Gülen’in zorla alınarak Türk hükümetine teslim edilmesini ve bunun karşılığında 15 milyon dolar alınmasını öngörüyordu. İddialar Mueller’in geçen yılki ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Flynn, geçen yıl Rusya’nın o dönemdeki ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler ve bir Türk işadamıyla ilgili bağlantılarını ABD Adalet Bakanlığı’na geç bildirdiği gerekçesiyle soruşturma kapsamına alınmıştı. Mueller’in ekibinin sözcüsü konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

İMRALI’YA GÖTÜRME PLANI

WSJ’a göre inceleme çerçevesinde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları aralık ayında New York’ta ‘21’ Kulübü’nde Flynn ve Türk yetkililer arasındaki toplantıyla ilgili dört kişiye sorular yöneltti. Görüşmede Gülen’in özel bir jetle alınıp PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın hapis yattığı İmralı’ya götürülme olasılığı ele alındığı iddia edildi. Trump yönetimine katılmadan önce Mike Flynn’in Türkiye yararına lobicilik yaptığı ortaya çıkmıştı.