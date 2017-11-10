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    Michael Flynn soruşturmasında Gülen iddiası

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 23:07 | Son Güncelleme:

    AMERİKAN Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre, ABD Adalet Bakanlığı Özel Savcısı Robert Mueller, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in dahil olduğu FETÖ lideri Fethullah Gülen’in zorla Türkiye’ye iade edilmesine dair milyonlarca dolarlık bir planla ilgili iddiaları araştırıyor.

    OĞLU DA MERCEK ALTINDA

    İncelemeye yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Trump’ın danışmanı olarak görevde sadece 24 gün kalan Flynn ile oğlu Michael Flynn Jr’ın dahil olduğu plan ABD’de bulunan Fethullah Gülen’in zorla alınarak Türk hükümetine teslim edilmesini ve bunun karşılığında 15 milyon dolar alınmasını öngörüyordu. İddialar Mueller’in geçen yılki ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Flynn, geçen yıl Rusya’nın o dönemdeki ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler ve bir Türk işadamıyla ilgili bağlantılarını ABD Adalet Bakanlığı’na geç bildirdiği gerekçesiyle soruşturma kapsamına alınmıştı. Mueller’in ekibinin sözcüsü konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

    İMRALI’YA GÖTÜRME PLANI

    WSJ’a göre inceleme çerçevesinde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları aralık ayında New York’ta ‘21’ Kulübü’nde Flynn ve Türk yetkililer arasındaki toplantıyla ilgili dört kişiye sorular yöneltti. Görüşmede Gülen’in özel bir jetle alınıp PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın hapis yattığı İmralı’ya götürülme olasılığı ele alındığı iddia edildi. Trump yönetimine katılmadan önce Mike Flynn’in Türkiye yararına lobicilik yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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