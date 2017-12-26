Mevsim geçişlerinde hasta olmamak elinizde!

Mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için yediğimiz, içtiğimiz besinlere ekstra özen göstermeliyiz. Taze sebze ve meyveleri bol bol tüketmeli, bu besinleri iyice yıkamadan tüketmemeliyiz.

C vitamini vücudun direncini artırır. Bu nedenle özellikle vücudun direncini artıran başta portakal olmak üzere taze meyve ve sebzeler yenmelidir.

Hareketli olmak da vücudun direncini artırır. Ağır olmayan kültürfizik hareketleri yapmak faydalıdır. Ayrıca sağlık için yürüyüş yapmayı da alışkanlık haline getirmek gerekir.







Mevsim geçişlerinde bizi terletmeyecek giysiler giymeliyiz. Üşümeyecek ve terletmeyecek giysiler giymeli, havanın aniden soğumasına karşı dikkatli olmalıyız.

Azalan hava sıcaklığı ile birlikte su tüketimini azaltmamak gerekir. Az su içmek cilt kuruluğu gibi pek çok şikayete yol açabilir. Sağlıklı böbrek fonksiyonları için günde 2,5-3 litre su içmeye özen göstermeliyiz.





Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kuşburnu, yeşilçay, rezene gibi bitki çaylarını tüketmekte fayda vardır.

Düzenli ve kaliteli uyku çok önemli. Yeterince uyumayan kişiler hastalıklara karşı daha dayanıksız olur.

Mevsim geçişleri enfeksiyonlar açısından riskli dönemlerdir. Bu nedenle önlem olarak grip ve zatürre aşılarını yaptırmakta fayda vardır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, özellikle soğuklara karşı vücut direncinin yükselmesi için doktora danışarak C vitamin takviyesi alınabilir.

Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.