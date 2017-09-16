Metroya saatli bomba

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da dün sabah saatlerinde Parsons Green metro istasyonunda terör saldırısı meydana geldi. Vagonlardan birine bırakılan bir çanta içindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu 29 kişi yaralandı. İngiltere Terörle Mücadele Birimi Şefi Mark Rowley, metro trenindeki patlamanın ‘el yapımı patlayıcının infilak etmesi’ sonucu gerçekleştiğini bildirdi. İngiliz medyası, yetkili ağızlara dayanarak, bombanın zaman ayarlı olduğunu ve tamamen infilak etmediğini de aktardı.

Yaralananların yüzlerinde yanıklar olduğu ifade edildi. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi. Öte yandan, İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan ‘kritik’e çıkarıldığını duyurdu. Terörle Mücadele Şefi Rowley, saldırgan ya da saldırganların tespiti için güvenlik görevlilerinin istasyonlardaki kameraları incelendiğini, delil topladığını ve görgü tanıklarıyla konuştuğunu aktardı.

TRUMP’TAN YORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı yorumda, “Onların (teröristlerin) ana eleman devşirme aracı olan interneti kesmeli ve daha iyi kullanmalıyız” dedi.

BİLGİ NOTU: Londra’da 7 Temmuz 2005’te, 4 intihar eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş, 700’den fazla kişi yaralanmıştı. Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.