MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Sosyal medyayı sallayan Metro Turizm şoförüyle ilgili flaş gelişme

    Sosyal medyayı sallayan Metro Turizm şoförüyle ilgili flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 15:06 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 15:21

    Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Metro Turizm otobüsünde çekilen görüntüler, ‘pes artık’ dedirtti. Metro Turizm olayı doğrulayarak, şoförün işten çıkarıldığını açıkladı.

    3 Eylül tarihinde İzmir'de gerçekleşen seferde, otobüs şoförü hareket halindeyken cep telefonuyla görüntülü arama yapmaya başladığı görülüyor. Yolcuların uyarısına rağmen telefonunu kapatmayan şoför, konuştuğu kişiye etrafı da gösteriyor. Şoförün yolcuları ve trafikteki diğer araçları hiçe sayarak yaptığı görüşme bir yolcu tarafından görüntüleniyor.

    ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

    Metro Turizm’den konuyla ilgili yapılan açıklamada olay doğrulanarak, “Konu tarafımıza aksettiği an itibariyle bahsi geçen personelin iş akdine son verilmiştir” denildi.

    Etiketler: Metro Turizm , Otobüs , Trafik
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri