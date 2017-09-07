Sosyal medyayı sallayan Metro Turizm şoförüyle ilgili flaş gelişme

3 Eylül tarihinde İzmir'de gerçekleşen seferde, otobüs şoförü hareket halindeyken cep telefonuyla görüntülü arama yapmaya başladığı görülüyor. Yolcuların uyarısına rağmen telefonunu kapatmayan şoför, konuştuğu kişiye etrafı da gösteriyor. Şoförün yolcuları ve trafikteki diğer araçları hiçe sayarak yaptığı görüşme bir yolcu tarafından görüntüleniyor.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI



Metro Turizm’den konuyla ilgili yapılan açıklamada olay doğrulanarak, “Konu tarafımıza aksettiği an itibariyle bahsi geçen personelin iş akdine son verilmiştir” denildi.