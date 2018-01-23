Meslek birliklerinden oyun yasağına tepki

Bu sene üçüncü sezonunda olan, Kadıköy Emek Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve bugüne dek 160 kere sahnelenen 'Sadece Diktatör' isimli oyun hakkında çıkarılan yasak kararları yayılırken; Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ve Oyuncular Sendikası uygulanan yasaklamaları kınayan açıklamalar yaptı.

Onur Orhan'ın yazıp Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın rol aldığı tek kişilik oyunun Kadıköy'de sahnelenmesi geçen hafta mahkeme kararıyla yasaklanmış, oyunun sahneleneceği Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun önüne polis kuvvetleri gelmişti.

Pazartesi sabahı ise bir yasaklama da Ankara'dan gelmişti. Ankara Valiliği'nin; oyunun Ankara'da sahnelenmesinin ve Barış Atay'ın bu şehirde herhangi bir etkinlik yapmasının süresiz olarak yasaklandığını duyuran açıklamasında şu ifadeler yer verildi: “Sadece Diktatör adlı tiyatro organizasyonu, Barış Atay isimli şahıs ile çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri organizesinde ilimizin muhtelif yerlerinde, salonlarında yapılacak birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren tiyatro, panel, söyleşi, sinema, sinevizyon, sergi vb. eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/fh maddesi hükümleri doğrultusunda Ankara Valiliğince süresiz olarak yasaklanmıştır.”





Barış Atay



Açıklama üzerine oyuncu Atay, kişisel Twitter hesabından Ankara Valiliği’ni etiketleyerek, “Yasaklamışsınız da o yasak olmamış. Neyi, niçin yaptığınızdan o kadar haberiniz yok ki 'geçen yıl oynadığım' temsili bu yıl oynayacağımı sanıp yasaklamışsınız. Sizi acar, çılgın dedektifler sizi" mesajını paylaştı.

Kadıköy Emek Tiyatrosu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği'nin yasak kararında ifade edildiğinin aksine, 28 Ocak 2018 tarihinde Ankara'da planlanan bir gösterimleri olmadığı, oyunun geçen sene aynı tarihte Ankara'da sahnelenmiş olduğu bilgisini paylaştı.

HALUK BİLGİNER: KEŞKE OYUN İZLEMEYE GELSELERDİ

Yasak kararına, tiyatrosu Oyun Atölyesi Kadıköy'de bulunan oyuncu Haluk Bilginer'den de Twitter üzerinden bir tepki geldi. Bilginer, "Polis Kadıköy’deki bütün tiyatroları ziyaret etmiş bugün. Oyun yasakladıklarını bildirmek için. Keşke oyun izlemek için gelselerdi" yazdı.



TEB: SANATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE İNANIYORUZ

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) 'Sadece Diktatör' oyununa gelen yasaklamalar üzerine yayımladığı bildiride şöyle seslendi.

"Yaşamı anlamlandırmak adına en önemli sağaltım araçlarından biri olan tiyatronun bilinçlendiren, bellek tazeleten, arındıran, uyandıran, eleştirel düşünmeye sevk eden etkilerinden tedirgin olup, sansür, işten uzaklaştırma, ödenekleri kesme, hedef gösterme, ötekileştirme ve son olarak oyun yasaklamaya kadar varan uygulamalar rahatsız edici boyuttan çıkıp uygar yaşamı tehdit edici bir noktaya gelmiştir. Bir arada barış içinde, sevgiyle ve sanatla dünyayı anlamlandırma, değiştirme, güzelleştirme çabasına gelen bu tepeden inmeci müdahalelerden güç alan kimi odakların sosyal medya hesaplarından yansıyan tehditkâr söylemleri çok sesliliğin, demokrasi kültürünün olmadığı yer ve zamanda hayatımızın nasıl çoraklaşacağının örneklerini göstermektedir. Bu nedenle, fikirlerin özgürce söylenmesinden kimseye zarar gelmeyeceğini, ancak böylelikle birbirimizi anlayıp gelişeceğimizi, ortak akılda buluşabileceğimizi tekrar ifade ediyor, sanatın dönüştürücü, sağaltıcı gücüne olan inancımızı yüksek sesle haykırıyoruz."



OYUNCULAR SENDİKASI:

SANSÜR MÜDAHALESİNİ KINIYORUZ



Oyuncular Sendikası da konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayımladı. "Tiyatro oyunlarının seyirciyle buluşmasını engelleyen bu sansür müdahalesi hiçbir koşulda kabul edilemez ve çağ dışı bir uygulamadır" denilen açıklama şu şekilde devam ediyor: "Tiyatro sanatının birleştirici ve onarıcı gücünü engellemek yerine tiyatro sanatına daha fazla alan açmanın çağdaş demokratik devlet anlayışının bir gereği olduğunu düşünüyor, Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun 'Sadece Diktatör' adlı oyunu özelinde tüm tiyatro sanatına uygulanan bu sansür müdahalesini kınıyoruz."



Öte yandan Atay, Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ'ı kişisel Twitter hesabından etiketleyerek “Bugün; Ankara valiliği, oynadığım oyunu yasakladı. Onunla yetinmedi, Ankara sınırları içerisinde,benim içinde olduğum, sinema, sinevizyon, sergi, söyleşi vb her şeyi süresiz yasakladı. Kurucu üyelerinden biri olduğum sendikanın başkanısınız ya! Haberdar olmak istersiniz...” mesajını paylaştı.





