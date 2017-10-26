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    Mesaiyi bekleyen kaptanın istavrit keyfi!

    Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
    26.10.2017 - 15:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Karaköy Şehir Hatları İskelesi yanında bulunan bekleme ve bağlama dubasına bağlı, Şehir Hatları Şehit Metin Sülüş vapurunun kaptanı ve ekibi, mesai saatini beklerken olta ile balık keyfi yaptı.

    Personeli ile birlikte geminin üstünden denize olta atan kaptanın her çektiğinde istavrit yakaladığı objektiflere böyle yansıdı.

    Mesaiyi bekleyen kaptanın istavrit keyfi
    Mesaiyi bekleyen kaptanın istavrit keyfi
    Mesaiyi bekleyen kaptanın istavrit keyfi

    Etiketler: istanbul , vapur , kaptan , Balık
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