Mesaiyi bekleyen kaptanın istavrit keyfi!

İstanbul'da Karaköy Şehir Hatları İskelesi yanında bulunan bekleme ve bağlama dubasına bağlı, Şehir Hatları Şehit Metin Sülüş vapurunun kaptanı ve ekibi, mesai saatini beklerken olta ile balık keyfi yaptı.
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