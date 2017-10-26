Mesaiyi bekleyen kaptanın istavrit keyfi!

İstanbul'da Karaköy Şehir Hatları İskelesi yanında bulunan bekleme ve bağlama dubasına bağlı, Şehir Hatları Şehit Metin Sülüş vapurunun kaptanı ve ekibi, mesai saatini beklerken olta ile balık keyfi yaptı.

Personeli ile birlikte geminin üstünden denize olta atan kaptanın her çektiğinde istavrit yakaladığı objektiflere böyle yansıdı.











