Merve Öztürk'ün "Yeni Bir Ben" Kitabı Raflarda Yerini Aldı!

Kaybettiğimizi düşündüğümüz kişiler, işler, ilişkiler bir kazanç olabilir mi? Hayatımızdaki insanlarla bağlarımız ne zaman bağımlılığa dönüşür? Bu bağları koparmak ne zaman gerekli olur? İnsan özgürleşmek, mutlu olmak için acılarının üzerini örtmeli midir? Kendi güvenli bölgesi içinden çıkamayan insan gerçekten mutlu olabilir mi? Yaşamınızda olumsuz gittiğini düşündüğünüz her şeyde geçmişinizden izler olduğunu biliyor musunuz? Peki, bunlarla yüzleşmeye hazır mısınız?

Merve Öztürk, Destek Yayınları’ndan çıkan Yeni Bir Ben adlı kitabında gerçek bir öyküden yola çıkarak bir başarı hikâyesi anlatıyor. Sadece bu hikâyeyi anlatmakla kalmayıp okurların kendi başarı hikâyelerini yazmaları için yol gösteren egzersizler de sunuyor.

Arka kapaktan:

Hayat mucizelerle doludur. Onları görmezden gelmek, güvenli alanlarınızda ufacık bir dünyada içten içe arzu etmediğiniz bir kısırdöngünün içinde olmak da sizin kendi seçiminizdir; mucizelerin gerçekleşebileceğine inanıp yeni hayallere yelken açmaya cesaret edip onlara adım adım yaklaşmak da.

Kabukları atmak, değişip dönüşmek, büyümek sancılıdır. Ama taptaze, yepyeni bir sen çıkar ortaya. Potansiyelini keşfetmek ve kendi versiyonunun en iyisi olabilmek için atman gereken adımların ne olduğunu bilmek ister misin? Hayal ettiğin yaşama nasıl kavuşacağını? Evren herkese sunabileceği kadar bolluk ve bereketle doludur. Onları elde edebilme gücü ise insanın kendisindedir. Sana yol gösterecek bu başarı hikâyesini okurken, içindeki egzersizleri üşenmeden yaparsan, son sayfaya geldiğinde zihninde hissettiğin değişime ve bunun yaşamına yansımasına inanamayacaksın.

Elinde tuttuğun bu kitap arzu ettiğin yaşama ve başarıya seni bir adım daha yaklaştıracak bir kişisel gelişim kitabıdır.

Yazar hakkında:

1980, İstanbul doğumlu. Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunu. Uzun yıllar eğitimini aldığı ve onur belgesiyle mezun olduğu mesleği olan Halkla İlişkilerle uğraştı. Büyük bir ajansta Türkiye'nin en önemli ve köklü kuruluşlarından birinin Halkla İlişkiler ve Pazarlama aktiviteleri sorumlusu olarak çalıştı. Ardından bebek ürünleri üreten bir firmada İhracat Müdürü olarak yaklaşık 48 ülkeye ihracat yaptı. Hayatı boyunca en büyük hayali hep anne olmaktı. Küçücük bir kızken, bebekleriyle oynarken bile bu duyguyu içinde çok derinlerde taşırdı.

Kızı Melina’ya ulaşabilmek adına yıllarca savaştı, kariyer hayatına son verdi, birçok kayıptan ve başarısız denemeden sonra zorlukla anne olabildi. Bu yolda deneyimlediklerini benzer sorunlar yaşayan kadınlarla paylaşmak için www.melinasmom.com adı altında kendi bloğunu ve instagramda @melinasmom hesabını kurdu.