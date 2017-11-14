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    Mersin'deki hain saldırının planlayıcısının kimliği şoke etti

    MERSİN (İHA)
    14.11.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    İHA'nın haberine göre, Mersin'de 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis servis aracına yönelik bombalı saldırının failleri yakalandı. Gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 21 kişiden 16'sı tutuklanırken, bombalı bisikleti olay yerine getirerek patlatan teröristin ise arandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında bulunan ve bombalı eylemin planlayıcısı olduğu ileri sürülen H.T.'nin, Batman Devlet Hastanesi'nde diş doktoru olarak görev yaptığı, zanlının aynı zamanda geçtiğimiz mayıs ayında Lice kırsalında yakalanan H.T.'nin yeğeni olduğu iddia edildi.

    Mersin'de 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis servis aracına yönelik bombalı saldırının failleri yakalandı. Gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 21 kişiden 16'sı tutuklanırken, bombalı bisikleti olay yerine getirerek patlatan teröristin ise arandığı bildirildi.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2017 tarihinde saat 17.10 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait personel servis aracına yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı saldırı olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın ardından tespit edilen bir şüpheli erkek şahsın binmiş olduğu halk otobüsünün ve çevrede bulunan işyerlerine ait kamera kayıtları ile şüpheli şahısların tanık beyanlarının değerlendirilmesi neticesinde, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince

    PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte ikisi Kaleşnikof marka 4 adet uzun namlulu otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Eylemi gerçekleştiren 1 teröristin ise arandığı bildirildi.

    'DEVLET HASTANESİNDE DİŞ DOKTORU'

    Öte yandan, tutuklananlar arasında bulunan ve bombalı eylemin planlayıcısı olduğu ileri sürülen H.T.'nin, Batman Devlet Hastanesi'nde diş doktoru olarak görev yaptığı, zanlının aynı zamanda geçtiğimiz mayıs ayında Lice kırsalında yakalanan H.T.'nin yeğeni olduğu belirtildi. Yine tutuklananlar arasında bulunan zanlılardan ikisini ise Diyarbakır'da öğretmen olarak görev yapan karı-koca olduğu ifade edildi. Silah ve patlayıcı düzenekleriyle birlikte yakalanan zanlıların, aynı zamanda yeni bir sansasyonel eylem hazırlığında oldukları da vurgulandı. 17 Ekim tarihinde Güvenevler Mahallesi Dikenli Yol Kavşağında meydana gelen olayda, polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına bırakılan elektrikli bisiklet içerisinde patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 17 kişi yaralanmıştı.

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