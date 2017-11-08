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    Merdiven altı silah baskını

    Banu ŞEN / İZMİR
    08.11.2017 - 23:13 | Son Güncelleme:

    İzmir Emniyet Müdürlüğü illegal silah imalathanelerine yönelik operasyonlarda merdiven altı silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ve tabanca ele geçirdi. İkinci ya da üçüncü sınıf kalitesiz malzemeden yapılan silahların çoğunlukla internetten yasadışı olarak satışa sunulduğu belirtildi.

    HÜRRİYET’in ‘Ses Ver’ kampanyasıyla gündeme getirdiği bireysel silahlanmanın, en önemli başlıklarından biri merdiven altı kaçak üretilen silahlar. İkinci ya da üçüncü sınıf malzemelerin kullanıldığı bu silahların emniyet kilidi bulunmuyor, tetik, mekanizma ve namlu parçaları kalitesiz olduğu için de her an ateş alma, kilitlenme ya da elde patlama riski taşıyor.

    Merdiven altı silah baskınıBu silahlar çoğunlukla sosyal medya üzerinden satılıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü bu yıl, illegal silah imalathanelerine yönelik operasyonlarda yüzlerce silah ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nin operasyonlarında 59 tabancaya ait birleştirmeye hazır parçalar (namlu, tetik takımı, şarjör vb), silah yapımında kullanılan çok sayıda elektronik ve manuel malzeme, 3 tabanca ele geçirildi. Karşıyaka, Konak ve Ödemiş’teki operasyonlarda da 43 tabanca, 4 tüfek, 39 tabancaya ait birleştirmeye hazır parçalar ile silah yapımında kullanılan elektronik ve manuel malzemeye el konuldu. Asayiş Şube’nin uygulamalarında ise 322 tabanca, 294 tüfek, 138 kurusıkı tabanca, diğer birimlerin çalışmalarında ise 807 tabanca, 367 tüfek ve 182 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    KAPI KAPI GEZİP SATIYORLAR
    İzmir’de faaliyet gösteren ve MKE yetkili bayilerinden İşgören Silahçılık yetkilisi Efe İşgören, Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu silahlar TSE onaysız
    olduğu için uygun değil. Kötü malzeme kullandıkları için de hiçbir zaman güvenilir değil. Ayrıca kişilerin bu silahları sadece internetten değil kapı kapı gezerek sattıklarını bile duyuyoruz. Oysa biz önce satacağımız ürünü inceleyip test ediyoruz. Satın alacak kişi sağlık raporu alıyor, parmak izi veriyor, ruhsat çıkartıyor, satın alma belgesi getiriyor, hem biz hem kendisi Emniyet’e bildirimde bulunuyor ve Emniyet bu yolla takibi sağlıyor.”

    Etiketler: bireysel silahlanma , Bireysel Silahlanmaya Hayır , gazetehaberleri
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