Mehmetçiğe Konya'dan etli ekmek...

Afrin'de Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor. Mehmetçiğe yaprak sarması gönderen Hataylı kadınların ardından bir girişim de Konya'dan geldi.



Konya'da fırıncı bir esnaf, yaptığı etli ekmeği soğutmalı kargo aracıyla Afrin'deki Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına gönderdi.



Fırın işletmecisi Hikmet Çetiner, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral olması için Konya'nın Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan yiyeceği etli ekmek gönderdiğini söyledi.

Mehmetçik'in yiyecek ve içeceğe ihtiyacı olmadığını, dünyanın en saygın ordularından biri olduğunun altını çizen Çetiner, buna karşın, etli ekmek göndermekle milletin elinden geldiği kadar askerinin yanında olduğu mesajını vermeye çalıştığını bildirdi.



Çetiner, ülkenin dört bir yanından Mehmetçik'e yöresel lezzetlerin gönderildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:



"Askerimizin karavanı ve her türlü ihtiyacının noksansız karşılandığını biliyoruz. Mehmetçiğimizin destansı mücadelesinde bizlerin de onların yanında olduğumuzu hissetmeleri için Konyamızın meşhur yiyeceğini yaptırdık ve kargoyla gönderdik. Amacımız onlara Konyalıların yanında olduğunu hissettirmek. Milli Mücadele ruhunun ülke sathında yaşandığını görmek büyük mutluluk veriyor. Buradan gönderdiğimiz sembolik bir miktar. Allah'ın izniyle askerimiz sağ salim dönünceye kadar göndeririz."