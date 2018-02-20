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    Meclis'teki kuyruğun nedeni belli oldu

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    20.02.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı grup toplantılarında milletvekillerinin ön sıralardan “yer kapma” yarışı her hafta farklı bir boyut kazandı. Her hafta milletvekillerinin danışmanları, AK Parti grubunun toplandığı TBMM Senato Salonu’na erkenden gelerek önceden yer tutuyorlar. Ancak bugünkü grup toplantısından saatler önce kapıda kuyruk oluşması şaşkınlığa neden oldu.

    Öyle ki hava aydınlanınca hızla Meclis’e gelip saat 07.10’dan itibaren Senato Salonu’nun kapısında bekleyen danışmanlar görüldü. Bir gün öncesinden yaşanan gelişmeler bu manzaraya açıklık getirdi.

    Meclisteki kuyruğun nedeni belli oldu

    Bazı danışmanlar pazartesiden itibaren salona girip ajanda veya dosya bırakarak yer tutuyordu. AK Parti yönetimi, salondaki temizlik işleri ve güvenlik nedeniyle bunu yasakladı.

    Danışmanların mesai saatinin başlangıcında salonda gelerek yer ayırması da sorun oldu. Meclis Emniyet Müdürlüğü, daha önce de yaşanan erken girişlere itiraz etti. Temizlikten hemen sonra, ancak güvenlik kontrolünden önce salona giren danışmanların parfüm kokularının, patlayıcı taraması yapan dedektör köpek Max’i rahatsız ettiği anlaşıldı.

    Uzman polisler, parfüm kalıntısının Max’in çalışmasını olumsuz etkilediğini anlayınca kontrolden önce girişleri engellediler. Bu soruna çözüm arayan danışmanlar, önce AK Parti Grup Yönetimi’ne “kura çekilmesini” önerdiler. Bu talep yönetimden kabul görmeyince, milletvekillerine ön sıralardan başlayarak en iyi yeri tutmak isteyen danışmanların erken saatte Meclis’e gelip kuyruğa girmelerinden başka yol kalmadı.

    Meclisteki kuyruğun nedeni belli oldu

     

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    Etiketler: AK parti grup toplantısı , max , parfüm kokusu , son dakika
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