Meclis tek taraflı referanduma ilişkin kararını verdi... Irak’tan ret

IRAK meclisi, dün yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştireceği ‘bağımsızlık referandumu’nu oy çokluğuyla reddetti. Karara karşı çıkan Iraklı Kürt milletvekilleri ise meclisteki oturumu boykot etti. 328 sandalyeli mecliste yapılan oturuma 168 vekil katıldı. Fransız AFP’nin haberine göre; Meclis Başkanı Selim El Cuburi, kararın Bağdat hükümetini “Irak’ın bütünlüğü için tüm adımları atması ve Iraklı Kürt liderlerle ciddi bir diyalog başlatması” için yetkilendirdiğini belirtti.

KÜRT PARTİLERİ TEPKİLİ

IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin danışmanlığını yürüten eski bakanlardan Hoşyar Zebari, İngiliz Reuters’a demeç vererek, “Kürt parlamentosu yarın toplandığında bu karara kesinlikle bir yanıt verecektir” dedi. Zebari, IKBY meclisinin Ekim 2015’ten bu yana ilk kez toplanacağına da dikkat çekti. Bu arada Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Partisi (KYB) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) milletvekilleri, mecliste konuyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. AA’nın haberine göre partiler adına konuşan Yekgirtu milletvekili Musenna Emin, “Meclis, referandum karşıtı kararı yasal olmayan şekilde onayladı. Kararı meclis önceden tartışmadı” dedi. KYB milletvekili Ala Talabani de “Karar tekrar gözden geçirilmezse, Kürt gruplarının önünde birden fazla seçenek var. Ona göre tutumumuzu belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Goran Hareketi ve İslami Toplum Partisi adına basın toplantısı düzenleyen Kürt milletvekili Ahmet Haci ise Kürtlerin geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğunu belirterek, meclisin aldığı kararı reddettiklerini söyledi.

BİLGİ NOTU: Türkiye Kerkük İl Meclisi’nin bağımsızlık referandumuna katılma kararına sert tepki göstermişti. Oylama Türkmen ve Arap meclis üyeleri tarafından boykot edilmişti. IKBY, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatu için de tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunmuştu.

İBADİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ, BÖLÜNMEYE İZİN VERMEYİZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi dün IKBY’nin referandum kararını reddettiklerini bir kez daha yineledi. Bağdat’taki basın toplantısında İbadi, “Tek taraflı emrivaki ve güç empoze etmek kabul edilemez. Referandum, IKBY’deki yasalara bile aykırıdır” dedi. Kürt liderleri Bağdat’a davet eden Irak lideri, ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Irak Cumhurbaskanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi de referandumun Kerkük’teki Arap ve Türkmenlerin haklarına açık saldırı olduğunu belirtti.

BARZANİ: KERKÜK HALKI KENDİ KADERİNİ KENDİ TAYİN EDECEK

IKBY Başkanı Barzani, dün Kerkük ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Referandum bir şahsın, siyasi parti veya sadece Kürtlerin değil ancak Kürdistan halkının kararıdır” dedi. Merkezi hükümetle ortaklık sağlanamadığı için halk oylaması kararı alındığını savunan Barzani, şöyle devam etti: “Karşı olan her kesimin görüşüne saygılıyız. Ancak referandumu isteyenlere de saygı duyulmalı. Kerkük halkı kendi elleriyle kaderini tayin edecektir ve bunun engellenmeye çalışılmasına da izin vermeyecektir.”