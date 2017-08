Özel temsilci 30 Ağustos tarihli mesajında, “Ebu Emced ile tanışmış olduğum için onur duyuyorum. DEAŞ’a karşı bir savaşçıydı. Burada Menbiç’te kurtarılan anne babasıyla görünüyor. Dün Rakka’da öldü. Huzur içinde yatsın” ifadesini kullandı.

Was honored to have met Abu Amjad. A warrior against ISIS. Here with his parents freed in Manbij. He gave his life yesterday in Raqqa. RIP pic.twitter.com/W3wbqr3ryU