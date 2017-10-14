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    Masharipov'un askeriymiş

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    14.10.2017 - 23:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’un öğrencisi olduğu ileri sürülen Otobek Rahkmanov (25) yakalandı. Rahkmanov’un telefonundan, “Komutanım” dediği Masharipov’un vaazlarının bulunduğu videolar çıktı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat raporlarında adı geçen Otobek Rahkmanov’un yakalanması için geçen ay çalışma başlattı. Şüphelinin izine ulaşan ekipler, Küçükçekmece’deki bir adrese baskın düzenledi. 21 Eylül’deki baskında Rahkmanov ve ev sahibi gözaltına alındı.

    ‘KOMUTANIM’ DİYORMUŞ
    Polis, Özbek asıllı Rahkmanov’un evden çıkarken cep telefonunu dışarıya attığını belirledi. Bulunan telefon Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne teslim edildi. Ev sahibinin Rahkmanov’u bir Kuran kursunda tanıdığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ’la bağlantısı olmadığı anlaşılan ev sahibi serbest bırakıldı. İncelenen telefonda, Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov’un vaaz görüntülerine ulaşıldı. Videoda Masharipov’un eylemlerde yapılacakları anlattığı saptandı. Otobek Rahkmanov’un telefonunda ayrıca İstanbul’daki birçok turistik mekânın fotoğrafına ulaşıldı. Bu mekânların keşif amaçlı görüntülenerek örgütün Suriye’deki birimlerine gönderildiği belirlendi. Rahkmanov’un 3 yıl önce örgütün Afganistan kampında bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin, Masharipov’la Afganistan’da tanıştığı ve “Komutanım” diye hitap ettiği tespit edildi.

    DEAŞ üyesi olduğu iddialarını kabul etmeyen şüphelinin 3 ay önce Türkiye’ye geldiği belirtildi. Rahkmanov’un kimliğini saklamak için kendisini yoksul biri olarak tanıttığı ve Kuran kursunda tanıştığı kişinin evinde kaldığını söylediği belirtildi. Mahkemeye sevk edilen Rahkmanov tutuklandı.

    Etiketler: reina katliamı , gazetehaberleri
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