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    ‘Mars’ görevi bitti

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 00:48 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 00:48

    Bilim insanlarının, Mars’taki uzun görevlerin psikolojik etkilerini araştırmak için bir volkanda 8 aydır sürdürdükleri simülasyon görevi sona eriyor.

    ABD’nin Hawaii eyaletindeki bir volkanda Mars’taki koşullara uygun oluşturulan simulasyon merkezinde 8 aydır bulunan 6 kişilik araştırma ekibi, bugün görevlerini tamamlıyor. 4 erkek ve 2 kadından oluşan bilim insanları normal hayatlarına dönecek. NASA’nın araştırmasında yer alan bilim insanlarının görevi, uzun süreli bir Mars görevinin insanın psikolojisini nasıl etkilediğini görmekti. Bu süre içinde ekip, çoğunlukla donmuş ve kurutulmuş yiyeceklerle ve simülasyon ortamında kendi ürettikleri sebzelerle beslendi. 111 metrekarelik bir kubbede yaşayan ekip, ancak belirlenen alan içinde dışarı çıktı.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , mars , hawai
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