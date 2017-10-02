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    Marmara Üniversitesi'nden Atatürk'e hakaret eden akademisyenle ilgili açıklama

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma görevlisi Furkan B.’nin sosyal medya hesabından Atatürk ile ilgili hakaretler içeren paylaşımları büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine Tıp Fakültesi’nin internet sitesinde bir açıklama yapılarak, Furkan B.ye ait olduğu ileri sürülen “Lord eddard stark” rumuzlu Ekşi Sözlük hesabını ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

    Atatürk’e yönelik hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma görevlisi Furkan B., sosyal medyada büyük tepki çekti. Furkan B'nin ayrıca Ekşi sözlük yazarı olduğu, “Lord eddard stark” rumuzunu kullandığı ve bu rumuz ile yazdığı yazılarda da hakaret ettiği ileri sürüldü.

    Özellikle Ekşi Sözlük’te yapılan bu paylaşımlar ve dile getirilen iddialar üzerine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi internet sayfasından bir açıklama yapan rektörlük şu ifadeleri kullandı:

    “Başta ekşisözlük platformu olmak üzere sosyal medyada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilişkilendirilen ‘lard eddard stark’ adlı ekşisözlük hesabıile ilgili iddialarla konusunda rektörlüğümüzce gerekli inceleme başlatılmıştır.”

    Marmara Üniversitesinden Atatürke hakaret eden akademisyenle ilgili açıklama

    Etiketler: marmara , tıp fakültesi , ekşi sözlük
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