MARKA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Danışmanlıktan bilişim teknolojilerine, gayrimenkulden medya sektöründe birçok sektörde yatırımları bulunan Zeren Group Ceo’su Mustafa Yiğit Zeren Türkiye Marka Ödülleri’nde yılın Ceo’su ödülünü kazandı.

Demet Akalın konseriyle davetlilerin keyifli ve eğlenceli saatler yaşadığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Törenine ünlüler adeta akın etti. Güneri Civaoğlu,Demet Sabancı Tolgahan Sayışman, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Şebnem Bozoklu, Gökhan Tepe, Çetin Altay, Keremcem, Samsun Demir gibi sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer aldı.

Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Töreni açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği (TARBİGEM) Genel Başkan’ı Fuat Kukut’a Demet Sabancı tarafından ödül verildi. Turkey One Derneği kapsamında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Demet Sabancı’ya ise ödülü TARBİGEM Genel Başkan’ı Fuat Kukut verdi.

İki ay gibi kısa bir sürede Strong Medya Türkiye Marka ödülleri Töreni’nin gerçekleştiren Strong Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek” Bu zamana kadar gerçekleştirilen tüm ödül törenlerinden farklı olarak çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimizin ettiği teşekkür yaşadığımız yorgunluğu hafifletti. Tören başlangıcından sonuna kadar tüm misafirlerimizin gece de yer alması onların yaşadığı memnuniyeti gösteriyordu. ‘’ dedi.

Yılın İş Kadın Ödülü Tuba Koca Demirtaş’ın

Kablo pabuçları ve el aletleri üretimi gerçekleştiren Şafak Elektrik’i sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da başarılı bir markaya dönüştüren başarılı iş kadını Şafak Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Koca Demirtaş, Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın İş Kadını Ödülü’nü aldı

Termal Turizme Katkı Ödülü Terma City’nin

Özel olarak dizayn edilen,1000 m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 21 adet kral dairesinin bulunan Terma City Türkiye Marka Ödülleri’nde Termal Turizme Katkı Ödülü’ nü kazandı

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü Nafiye Bahur’un

Un, bakliyat, tekstil, madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren Ankara merkezli Nora Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nafiye Bahur’a Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın Kadın Girişimcisi ödülü verildi

Yaşam Boyu Başarı Ödülü Aydın Uçkan’ın

İş hayatında 53 yılı geride bırakan iş dünyasının sevilen ismi Aydın Uçkan, marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Marka Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı.

Jüri Onur Ödülü Hayati Babaoğlu’nun

İş hayatında geride bıraktığı 45 yıla, onlarca ödül, vergi rekortmenlikleri, sosyal sorumluluk projeleri sığdıran iş dünyasının saygın ismi Özden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Babaoğlu’na, Türkiye Marka ödülleri komitesi ve jürisi tarafından Jüri onur ödülü verildi.

Yılın Maden Teknolojileri Markası ödülü S-Tech Maden Makinaları’nın

Son teknolojide üretimini gerçekleştirdiği maden makinaları sektöründe önemli bir boşluğu dolduran S-Tech Maden Makinaları, Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın Maden Teknolojileri Markası ödülü verildi

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