Maraş Katliamı'nın 39'uncu yılı

Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği önünde toplanan vatandaşlar, cemevi inşaatının bulunduğu alana kadar yürüdü.



Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, Aleviliğin bu toplumun kadim inançlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu memlekette her daim barışın dili olduk, vicdanı olduk, hoşgörünün, sevginin, insanlığın kabesi olduk. Kimsenin ötekileştirilmediği, dilini, dinini, rengini, cinsiyetini, etnik köklerini yok saymadığı bir gelecek için her türlü asimilasyon ve katliama karşı duracağımızı buradan beyan ediyoruz."