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    Maradona: Maduro için savaşmaya hazırım

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 09:23Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:23

    Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, ABD'nin sert tepki gösterdiği ve hukuk dışı gördüğü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Diego Maradona, "Biz ölene dek Chavez'ciyiz. Maduro emrederse, sahip olduğumuz en kutsal şeyi, bayrağımızı almaya çalışan emperyalizme karşı savaşmak ve özgür Venezuela için bir asker gibi giyinir ve savaşırım" dedi.

    Latin ülkelerdeki sol hareketlere bugüne kadar verdiği destekle tanınan Arjantinli futbolcu; "Yaşasın gerçek Venezuelalılar, yaşasın Chavez, yaşasın Maduro, yaşasın devrim" ifadeleriyle yıllardır bilinen desteğini sürdürdü . 

     

    Etiketler: maradona , Venezuela , Arjantin
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