Maradona: Maduro için savaşmaya hazırım

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Diego Maradona, "Biz ölene dek Chavez'ciyiz. Maduro emrederse, sahip olduğumuz en kutsal şeyi, bayrağımızı almaya çalışan emperyalizme karşı savaşmak ve özgür Venezuela için bir asker gibi giyinir ve savaşırım" dedi.

Latin ülkelerdeki sol hareketlere bugüne kadar verdiği destekle tanınan Arjantinli futbolcu; "Yaşasın gerçek Venezuelalılar, yaşasın Chavez, yaşasın Maduro, yaşasın devrim" ifadeleriyle yıllardır bilinen desteğini sürdürdü .