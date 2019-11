Manzaralı Yaşamın Adresi Kartal

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) portföyünün yeni üyesi olan ve dairelerin yüzde 30’u satılan Manzara Adalar’ın inşaat çalışmaları Nisan ayında başladı. Yapım ihalesini 441.6 milyon lira teklif vererek Ant Yapı’nın kazandığı proje, 2018 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecek. Yatırım değeri yaklaşık 300 milyon dolar olan projede üçü konut, ikisi ofis üniteleri olmak üzere toplam beş blok yer alacak. Butik bir alışveriş merkezine de yer verilen Manzara Adalar’da Adalar manzaralı evler yoğun ilgi görüyor. Manzara Adalar’da, keyifli yaşamın yani sıra ulusal ve uluslararası seçkin şirketlere ev sahipliği yapacak yaklaşık 46 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 2 ofis bloğu bulunuyor. Restoran, kafe ve market alanlarıyla her türlü ihtiyaca karşılık verecek olan Manzara Adalar, cadde mağazacılığı ile tam bir karma proje.



Yüzde 1 Peşinat

Geniş daireleri ve zengin sosyal donatılarıyla öne çıkan Manzara Adalar’da ev sahibi olmak isteyenlere peşin ödemelerde yüzde 8 indirim yapılıyor. Yüzde 1 peşinat ile 36 ay faizsiz vade seçeneği de en avantajlı fırsatlardan biri olarak dikkati çekiyor. Projede toplam 975 adet ve stüdyodan 5+1’e kadar değişen konut tipleri ile ofis ve ticari nitelikli alanlardan oluşan farklı seçenekler bulunuyor. Sahil şeridine arabayla yaklaşık 5 dakika, yürüyerek ise 15 dakika mesafede bulunan Manzara Adalar, İş GYO’nun prestijli projeleri arasında yerini alıyor. Projede, dünyanın tanınmış mimarlık firması Perkins Eastman, özgün tasarımı ile konfor, güven ve ferahlığı buluşturuyor. Manzara Adalar, lokasyonu itibarıyla arz ettiği yüksek yatırım değerinin yanı sıra, İstanbul’un kalbinde huzurlu bir hayatın kapılarını açıyor.



Kartal Değerleniyor

İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes projeyle ilgili olarak, “Çağdaş insana ve çağdaş kentlere yakışan mekânlar oluşturma misyonuyla hareket eden İş GYO, her yeni projede iş yapış biçimi, organizasyon yapısı, kurumsal değerleri ve yönetim anlayışıyla portföy büyüklüğünü istikrarlı bir şekilde yıllar itibarıyla artırmayı hedefliyor. Manzara Adalar her anı ilham dolu bir yaşam için tasarlanmış, şehir hayatının kalbinde huzur vadeden bir proje. Projemizin yer aldığı Kartal ilçesi, 3. köprünün yanı sıra metro projesi ile birlikte son dönemlerde öne çıkan bir bölge olmuştur. Marmaray’ın tamamlanmasıyla birlikte bölge, Avrupa yakasıyla daha entegre hale gelmiştir. Kartal, İstanbul genelinde yatırım yapılabilecek, gelecek vaadeden ilçeler arasında gösteriliyor. Ayrıca Avrupa’nın en büyük Adliye Sarayı’nında Kartal ilçe sınırları içinde olması, bölgeyi cazip kılan etkenlerden biridir. Yaklaşık 3.5 milyon metrekarelik alanı kapsayan Kartal kentsel dönüşüm projesi ilçedeki beklentileri arttırdı. Proje bölgesine karayolu, metro ve denizyolu ile kolaylıkla erişim sağlanabildiği gibi, proje havaalanına da yakın. Bölgedeki beş üniversitenin yanı sıra Marmara Üniversitesi’nin fakülte ve birimleri projemize sadece 9 kilometre mesafede Maltepe Başıbüyük’teki 3.000 dönümlük yeni kampüsüne taşınıyor ve bölgedeki mevcut yedi hastaneye üniversitenin hastanesi de ekleniyor. Tüm bunlar fevkalade artı değerler olarak projenin lokasyonunu benzersiz kılıyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “İş GYO olarak gerçekleştirdiğimiz bütün projelerimiz, bölgelerin sosyal ve fiziksel çehresini değiştiren yatırımlarımız, sadece projelerimizin merkezinde oturanlara değil, civar bölgelerde yaşayanlara da sosyal ve kültürel yönden hizmet veriyor. Ülkemizdekiler kadar dünyada gerçekleşen önemli kentsel dönüşümleri de takip ederek bunlardan pay çıkarmayı kendimize görev edinmiş bulunuyoruz. Bu nedenle İş GYO hep değişimin mimarı oldu ve olmaya devam edecek.”



Geniş Sosyal Alan

Manzara Adalar, kapalı-açık yüzme havuzu, açık çocuk havuzu, fitness center, hobi odaları, çocuk kulübü ve çok amaçlı spor kompleksi ile dingin ve keyifli bir yaşam sunuyor. Yansıma havuzları ve yürüyüş parkurlarıyla yaşamı zevke dönüştürüyor. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik sosyal tesis alanının yanı sıra, 7/24 özel güvenliği, kapalı otopark alanı, her daire için ayrılmış yaklaşık 3 metrekarelik depo alanı, tüm dairelerde 24 saat kesintisiz enerji ve bir bölümü güneş enerjisinden faydalanılarak karşılanacak ortak alan aydınlatmaları ile aidat tasarrufu gibi özellikleriyle de keyifli ve güvenli bir hayat vadediyor.



Almadan Önce Gez ve Gör

İş GYO portföyünün yeni üyesi olan Manzara Adalar, internette 3 boyutlu olarak gezilebiliyor. Proje maketini online hale getiren bu uygulama, Manzara Adalar’ı haritadaki gerçek konumunda ve tüm detaylarıyla internet üzerinden sergiliyor. Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen uygulama sayesinde Manzara Adalar’dan daire almak isteyenler, sanal ortamda, projeden beğendikleri tipte konutun kat planlarının içine girip, dairenin odaları içinde gezebiliyor. Böylece evlerinin bittiğinde nasıl olacağını hayal etmek yerine, bugünden birebir görme şansı buluyor.



Manzara Adalar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.manzaraadalar.com.tr’yi, projeyi 3 boyutlu gezmek isteyenler ise http://3dkonut.com/projeler/tam-ekran/manzara-adalar projesi linkini ziyaret edebilirler.



Sahile 5 Dakika Mesafede

Toplam 313 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerinde yükselecek Manzara Adalar, sahil şeridine arabayla yaklaşık 5 dakika, yürüyerek ise 17 dakika mesafede konumlanıyor. D-100 karayoluna 4 dakika, Boğaziçi Köprüsü’ne 22 dakika, FSM Köprüsü’ne 25 dakika mesafedeki proje aynı zamanda ilçedeki hastane, adliye, tren istasyonu ve metro durağı gibi kritik noktalara da yakın; Sabiha Gökçen havalimanına ise sadece 19 km uzakta. Ayrıca proje yakınlarında beş üniversite yer alıyor.





