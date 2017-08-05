Manisa'da trafiğe kapalı yolda kaza: Yanarak öldüler

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 45 NV 080 plakalı otomobil, asfaltlama çalışması nedeniyle kapalı yolda ilerlerken asfalt serme makinasına arkadan çarptı. Otomobil, kazanın etkisiyle bir anda yanmaya başladı. Çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdükten sonra otomobil içinden 3 kişinin yanmış cesedini sıkıştıkları yerden çıkardı. Jandarma ölenlerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Savcının olay yerindeki incelemeleri ardından 3 kişinin cesedi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.