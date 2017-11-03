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    Manisa'da feci kaza... 2 ölü ve yaralılar var

    AA
    03.11.2017 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    Hüseyin Çakıroğlu idaresindeki 45 SD 440 plakalı otomobil, Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Tamer Yekit yönetimindeki 35 ZMA 92 otomobile çarptı. Karşı yönden gelen İbrahim Bayrak'ın kullandığı 54 ZF 855 plakalı otomobil de her iki araca çarptı.

    Kazada, otomobil sürücülerinden Bayrak ile Yekit'in kullandığı otomobildeki Fatma Çakmak olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Yaralanan sürücüler Hüseyin Çakıroğlu ve Tamer Yekit ile Emrah Çelik, Onur ve Emine Çakmak 112 acil servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

    Etiketler: Manisa , kaza
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