Manchester’da Müslüman yaşam tarzı fuarı

Manchester’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Müslüman Yaşam Tarzı Fuarı”nın (Muslim Lifestyle Expo - MLE) yetkililerinden Rauf Mirza, etkinliğin amacının “İngiltere’de yaşayan Müslüman toplumu olumlu bir ışık altında yansıtmak” olduğunu söyledi.

İngiltere’de yaşayan Müslümanların yaşam tarzlarını olumlu bir imaj çizecek şekilde yansıttıklarını anlatan Mirza, fuarın gayrimüslim ziyaretçilere de İslam kültürünün zenginliğini deneyimleme imkanı verdiğini söyledi.

İNGİLİZ POLİSİ DE STAND AÇTI

Yemek kültüründen çocuklar için programlara, modadan sanata kadar uzanan geniş bir yelpazede etkinlikler sunulacak fuarın 150’den fazla iştirakçisi arasında, Manchester Emniyeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı da açtıkları stantlar ile yer aldı. Bünyesinde 120 Müslüman polisin görev yaptığı Manchester Emniyetinin stant sorumlusu, polis gücünü daha da çeşitlendirme projesi kapsamında bu sayıyı artırmayı istediklerini söyledi.

3 BOYUTLU GAZZE TURU

Fuarda dikkati çeken noktalardan birini Filistin’in Gazze şehrindeki yıkımı ve yaşam koşullarını özel gözlükler aracılığıyla 3 boyutlu olarak sergileyen sanal tur standı oluşturdu. Müslüman Doktorlar Birliğine bağlı hekimlerin ücretsiz sağlık kontrolü yaptığı fuarda, bazı kitap stantlarında ziyaretçilere kitap dağıtıldı. Dağıtılan

eserler arasında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katkıda bulunduğu

“Savaşta ve Barışta İslam” kitabı da yer aldı.

Fuarın ilgi gören bölümlerinden biri de Müslüman kadınların güncel giyim trendlerinin sergilendiği muhafazakar moda defilesi oldu.

İlki 2015’de düzenlenen ve 2 gün sürecek Müslüman Yaşam Tarzı Fuarı’nın bu yıl 15 bin ziyaretçi çekmesi bekleniyor.