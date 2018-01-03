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    Maltepe’de baba dehşeti: 2 kızını öldürüp intihar etti

    Ramazan EĞRİ-Yüksel KOÇ/ İSTANBUL (DHA)
    03.01.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul Maltepe'de cinnet getiren Ali Yardım (29), 2-4 yaşlarında 2 kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. Eşiyle boşanma davaları süren Ali Yardım’ın, anneleriyle yaşayan 2 kızını bugün için evine getirdiği öğrenildi.

    Olay, Fındıklı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün saat 18.30’da meydana geldi. İddiaya göre anne Dilek Yardım, gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Eve girdiğinde de Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

    Annenin olayı görerek sinir krizleri geçirmesi üzerine mahalle sakinleri toplandı. Ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Yardım’ın iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Sinir krizleri geçiren anne Dilek Yardım, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili konuşan ev sahibi, "Apartmanda kiracıydı kendisi, biz de duyduklarımızı söylüyoruz ama iki çocuğunu ve kendini öldürmüş" dedi.

    Dilek Yardım’ın yakınlarından İlyas Çakır, "Yaz döneminden beri boşanma süreci vardı. Ölen kişinin tehditleri falan oluyordu. Bir kaç defa nezarethaneye girip çıkmıştı zaten. Polis eşliğinde çocuklarını görmeye izni var. Bu gün de izin günüydü. İçeride içki şişeleri dolu" diye konuştu.

    "HAFTADA 1 GÜN BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORLARDI"

    Birbirleriyle ayrı yaşayan Dilek Yardım ile Ali Yardım’ın 3 aydır boşanma davalarının sürdüğü, bu süreçte de anneleriyle yaşayan çocukların haftada 1 gün babada kalmasına izin verildiği, her Salı günü de Ali Yardım’ın kızlarını alıp evde birlikte vakit geçirdikleri öğrenildi.

    BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, Ali Yardım’ın Maltepe’de cinnet geçirerek 2 ve 3 yaşlarında iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Başsavcılığın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
    "02.02.2018 tarihinde Maltepe İlçesi Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak adresinde evlilik problemleri nedeniyle eşi A.Y. ile ayrı yaşayan anne D.Y., çocukları E.M.Y. (2014) ve M.H.Y.’yi (2015) polis nezaretinde A.Y.’ye teslim etmiştir. Baba A.Y. evde alkol aldıktan sonra eşi D.Y.’yi araması ve telefonda tartışmaları neticesinde A.Y. cinnet geçirerek evde bulunan pompalı tüfekle 2 ve 3 yaşlarındaki çocuklarına ateş etmiş ve ardından intihar etmiştir. Çocuklar ve babanın vefat ettiği anlaşılmış ve olaya ilişkin olaya ilişkin soruşturma devam etmektedir."

    Maltepe’de baba dehşeti: 2 kızını öldürüp intihar etti
    Ali Yardım

     

    Etiketler: cinayet , Elif Mina Yardım , Miray Hira Yardım
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