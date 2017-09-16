Bankadaki mahrem kasalar

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada, Bank Asya’daki gizli kiralık kasalarında 1 Dolar saklayan 50 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kasaların bazılarında “Fetullah Gülen” imzalı 9 kol saati de ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde, operasyon düzenledi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında düzenlen operasyon 19 ilde gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı olan 50 isimden 37’si yakalandı. Şüphelilerden 5’inin yurtdışında olduğu belirlendi. 8 kişinin arandığı bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kapatılan Bank Asya’da gizli kasası olduğu öğrenildi. Bank Asya’nın TMSF’ye devri sonrası şubeler kapanınca bu kasalar Ümraniye’deki banka merkezine toplandı. Yetkililer huzurunda açılan 50 kasada, 1’er Dolarlık banknot bulundu. Örgüt içerisinde referans olarak kullanılan bu banknotlar üzerine çalışma başlatıldı. Mali Polisin yaptığı araştırmalarda şüphelilerin bazılarında Bylock olduğu anlaşıldı. Bazılarının KHK ile atılan görevliler olduğu, bazılarının da FETÖ’nün üst yönetimle bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında, 5 farklı kasadan “Fetullah Gülen” imzalı saat çıktığı bildirildi. F.D., F.B., H.Y., S.S. ve Y.D.’ye ait gizli kasalarda 9 kol saati ele geçirildiği belirtildi.

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