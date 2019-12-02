Zell Night Dress Couture Koleksiyonu
"Zell, mimari formlara gönderme yapan ‘Night Dress Couture’ Koleksiyonu ile yılbaşı akşamında içinizdeki güçlü kadını yansıtacak."
Yılbaşı davetlerinde kendine özgü stilini ve güçlü kimliğini vurgulamak isteyen kadınlara hitap eden Zell Yeni Yıl koleksiyonu, ilhamını mimari siluetlerden ve heykelsi formlardan alıyor. Zengin dokular, üstün bir işçilik ve ustaca yerleştirilmiş detaylarla tasarlanan koleksiyonda geometrik ve asimetrik parçalar da dikkat çekiyor.
Tüm dikkatleri üzerine toplayan maskülen omuz formlarını tamamlayan pencereler, taşlarla hareketlenen maksi elbiselerde kullanılan iri kemerler ve pilise detaylarıyla tamamlanan dik yakalar koleksiyonun anahtar görünümlerini oluşturuyor. Çekiciliğin kusursuz işçilikle harmanlandığı derin yırtmaçlar ve cesur dekolteler ile Zell kadını, yeni yıl davetlerinde ışıldıyor.
Göz alıcı detaylara sahip Zell 'Night Dress Couture Koleksiyonu’nda, abraham ve krep kumaşlar deri görünümlü dokularla bir arada kullanılıyor. Volanlar abraham satenlerle, piliseler kreplerle, payetler ise deri görünümlü malzemelerle bir araya getirilerek modern görünümler yaratıyor.
Yeni yıl koleksiyonuna hakim olan payetler sezonun renk paletinde olan grilerle, siyahlarla ve yer yer lacivertlerle bir arada kullanılıyor. Deri ise Zell kadınının her daim vazgeçilmezi. Miniler, midiler, asimetrik kesimler ve kollardaki volanlar ise sezon trendlerini koleksiyona taşıyor. Bu sayede ortaya güçlü ve rafine bir stil için kusursuz bir denge yakalayan görünümler çıkıyor.