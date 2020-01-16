Tek Kişilik Orkestra Sunan Müzisyen Erdem Altınses

Kemancı Erdem Altınses; mutfağı ve marangozu da stüdyo olarak kullanarak tabak - bardak sesinden, çekiç seslerine kadar uzanan enstrüman çeşitleriyle ve telli sazları perküsyon olarak icra ettiği sıradışı videolarıyla paylaşım rekoru kırıyor.

Kendisiyle müzik yolculuğuna dair keyifli bir röportaj yaptık. Bu güzel röportaj için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum…



Son dönemlerde birbirinden özel sıradışı videolarınızla dikkatleri çektiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?

Şu sıralar İstanbul' da yaşıyorum, Diyarbakır'lıyım. Müzik dolu bir ailem var ve beni çok destekliyorlar. Kısa süren bir konservatuar hayatım da oldu. Zamanımı ayırdığım iş; prodüksiyon ve müzik yönetmenliği. Birçok albüme ve projeye aranjörlük yapıyorum ve zamanımın çoğu stüdyoda geçiyor. Ve sürekli enstrümanlarla iç içeyim. Onları keşfederek yaşıyorum.

Son zamanlarda videolarımın izlenmesi ve sıkça paylaşılması beni çok mutlu ediyor, insanların beğenmesi de öyle. Bu videoların çoğunu evde kendi küçük imkanlarımla çekip kurguluyorum , tek başıma. Ve bu video fikirlerim bir anda aklıma gelen fikirler… İlk videolarımı çekmeye başladığım zamanlar çok düşünmezdim çekeceğim şeyi, daha sonra bunun üzerine düşünmeye başladım. Neden böyle bir şey yapmayayım? dedikten sonra kalkıp 2 - 3 saat içinde çalıyor, kaydediyor ve paylaşıyorum. Açıkçası tahmin edildiği gibi çok zaman ayırıp üzerine durmuyorum, hızlı ve çabuk çalışıp bitiriyorum. Hatta ilk yaptığım haliyle yayınlıyorum birçoğunu.

Birden çok enstrüman çalmak nasıl bir duygu? İlk hangisiyle başladınız?

Birden çok enstrüman çalmak değil bu aslında, ben birden çok enstrümana ilgi duyuyorum ve onları çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Onlardan çıkması gereken sesi, o enstrümanlarla neler yapılabileceğini biliyorum ama hepsini çok iyi çalıyorum diyemem. Birçoğuna yatkınlığım var ve kendime göre bir tınıda buluşturuyorum. Benim ana enstrümanım keman, diğer enstrümanlar beni zaman zaman rahatlatan ve yeni melodiler, yeni tınılar keşfetmemi sağlayan duygu araçları.

Müzikte başarı nasıl mümkün olur?

Bence başarı dönemsel bir şeydir. Dün başardığın şey bugün başarı olmayabilir. Daha önce bir şeyler başarmış olmak tekrar başaracağın anlamına da gelmez. Ama şöyle bir şey yapılmalı ; 'özelliği olan bir şeyler yapmak'. yani özgün olmak. İlla sıradışı, farklı olmaya gerek yok tabi sıradan bir şeyler yaparakta özgün olunabilir ama özellik katmak başka bir şeydir. Birçok şey yapılıp deneniyor zaten ama işin içine kendimize has bir şeyler kattığımız zaman bazı şeyleri başarmış olabiliriz.

Enstrüman çalmaya yeni başlayanlara önerileriniz neler?

Hangi enstrümana başlanırsa başlansın, ne tarz müzik severse sevsin; birçok tarzda müzik dinlenmeli. Bir keman öğrencisi sadece keman dinlememeli, ya da elektro gitar öğrenmek isteyen biri sadece rock, jazz dinlememeli. Elindeki enstrümanla dünyanın birçok tınısına dokunabileceğini en başta keşfetmeli. Ve bunun üzerine gitmeli, kendi enstrümanındaki ekolleri keşfetmeli, belki bir süre birilerini taklit edip kendini bulduktan sonra taklitten kaçınmalı.

Müzik dışında nelerle ilgilenirsiniz?

Bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Bir şeyler ekmek, onların büyüdüğünü görmek bana iyi geliyor. Ayrıca evde tamirat işlerini çok seviyorum. Hatta bir marangoz atölyem olsun istiyorum.

Enstrümantal bir albüm / konser projesi var mı?

Birkaç farklı projem var, bestelerimden oluşan , kendi kurduğum orkestrayla çalmak, kaydetmek ve sahneye taşımak istediğim bir proje var. Şarkıcılarla cover’lardan oluşan düet yapacağım ayrı bir projem var. Tek başıma birkaç enstrümanla yapmak istediğim doğaçlamaya ağırlık vereceğim konser hazırlığım var.