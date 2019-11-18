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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriŞevval Aksu Yağlı Beslenerek Kilo Verilir mi?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şevval Aksu>Yağlı Beslenerek Kilo Verilir mi?
Mahmure
18.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Yağlı Beslenerek Kilo Verilir mi?

Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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Şevval Aksu
Şevval Aksu
Yağlı Beslenerek Kilo Verilir mi?

"Eski zamanlarda yağlara canavar gözüyle bakılırdı. Yağlı beslenmenin yağlanma yaptığı düşünülür ve karbonhidrata beslenmede daha çok yer verilirdi ama günümüzde bu anlayış tamamen kırıldı. Artık yağlı beslenmenin kilo verdirdiğine dair birçok çalışma var. Ketojenik diyet de yüksek yağlı beslenmenin farklı bir türü olarak literatürümüze girdi. Ancak; gerçekten yüksek yağlı beslenmek sağlıklı bir şekilde kilo verdiriyor mu?"

Öncelikle biraz düşük yağlı beslenmeden bahsedelim. Eski tarz diyet programlarında; diyet yiyecekleri hep yağsız süt, yağsız yoğurt, yağı azaltılmış gıdalar, vb. oluşurdu. Yağ alınmadığında alınan kalori düşeceği için kilo vermenin kolaylaşacağı düşünülürdü. Ancak; aldığımız yağ miktarı; günlük aldığımız kalorinin yüzde 20-35 arasında olmalı. Bu miktarın altında yağ tüketmek; yağda emilen A, D, E, K vitaminleri ve emilimi için yağ gerekli olan diğer fitokimyasalların vücudumuz tarafından kullanılamamasına neden olabilir. Ayrıca; yağın kalori miktarı daha fazla olduğu için yağsız yiyecekler daha uzun süre tok kalmanızı sağladığı için totaldeki aldığınız kalori miktarını düşürür. Ayrıca; kanserle savaşan lutein ve likopen gibi fito bileşenlerin vücuttaki kullanımını kolaylaştırır. O yüzden düşük yağlı yiyeceklerin bizim için bazı sağlık problemlerimiz yoksa o kadarda gerekli olmadığı anlaşıldı.

Bütün bu bilgiler bizi günümüzde düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı beslenmeye yöneltti. Ketojenik diyette bu tarz bir beslenme türü olarak ortaya çıktı. Ketojenik diyette günlük alınan kalorinin %20-40 karbonhidrat, %30- 40 yağ ve %10-30 protein şeklindedir. Ketojenik diyetin mantığını kısaca özetlemem gerekirse; diyet, vücudu metabolik bir durum olan ketozise sokar. Karaciğerde enerji olarak kullanılan ketonları üretmek için vücut yağları parçalar. Bu şekilde yağ yakımı sağlanmış olur. İlk olarak epilepsi hastalarında kullanıldıktan sonra popülerliğini kazanmıştır. Peki bu tarz beslenmek gerçekten sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlıyor mu ?

Kilo verdirdiği yapılan birçok çalışmada gösterilmiş. Yapılan bir meta- analiz çalışmasında; düşük karbonhidrat, yüksek yağ diyetini uygulayan kişilerde kronik hastalık riskinin azaldığı, kilo kaybının da yüksek olduğu gösterilmiş. Ancak; yüksek yağlı diyette; vitamin ve mineral eksiklikleri, yüksek yağ tüketimine bağlı karaciğer problemleri, kabızlık, kötü kolesterolde artış gibi problemlerin görülme riski artmaktadır. Ayrıca; yüksek yağlı diyette vücut için yararlı lif tüketimi de azalmaktadır. Bu durumda tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları görülme riskini arttırabilmektedir. Bu yüzden yapılan araştırmalar birbirinden farklı sonuçlar göstermektedir. Ayrıca; yeni yapılan bir çalışmada; düşük yağlı ve yüksek yağlı diyet yapan kişilerin bağırsak florası karşılaştırılmış. Çalışma sonucunda yüksek yağlı diyetle beslenen kişilerde anti-inflamatuvar bakterilerin azalıp metabolik hastalıklara neden olan inflamatuvar bakterileri arttırdığı bulunmuştur.

Sonuç olarak; yüksek yağlı düşük karbonhidratlı diyet; doymuş yağdan az, kırmızı et yerine daha çok beyaz et, balık seçilerek uygulandığında kısa vadede güzel sonuçlar vermekte ve kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Ancak; uzun vadedeki etkileri henüz bilinmemektedir. Bu yüzden; her zaman için sizin yaşam şekli haline getirebileceğiniz, en doğru beslenme şeklini seçmeye özen gösterin.

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Şevval Aksu
Şevval Aksu
Diyetisyen
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